Средняя зарплата в Донецкой области выросла на 16%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в декабре 2021 года достигла 17191 грн. По сравнению с ноябрем 2021 года средний уровень оплаты труда увеличился на 16,1%, что в значительной мере связано с начислением единовременных выплат, которые осуществляются, как правило, за последний месяц года (вознаграждения по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и т.п.).

По сравнению с декабрем 2020 года средняя зарплата выросла на 16,8%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 16,0%, по сравнению с декабрем 2020 года – на 5,0%.

Номинальная зарплата в декабре 2021 года стала ниже, чем средний показатель по Украине (17453 грн) на 1,5%. Регион переместился с традиционного второго места на пятое, уступив не только г. Киеву, но и Николаевской области, где средняя зарплата составила 18414 грн, Киевской области – 17409 грн и Ровенской области – 17202 грн (самым высоким уровень оплаты труда в декабре был в г. Киеве – 26759 грн, самым низким – в Кировоградской области, где он составил 13331 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в декабре 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники сферы государственного управления (25495 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19774 грн), угольной промышленности (19429 грн), металлургического комплекса (19364 грн), финансовой и страховой деятельности (18899 грн), машиностроения (18647 грн).

От 10,1 до 16,8 тыс.грн составила в декабре средняя зарплата работников транспорта (16802 грн), строительства (16090 грн), торговли (15945 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (14683 грн), пищевой промышленности (14167 грн), образования (12615 грн), сельского хозяйства (12594 грн), предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами (10142 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 января 2022 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 665,9 млн грн, или 20,8% всех долгов по ее выплате в Украине (3207,1 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 11,4% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь (в среднем по Украине – 2,5%).

В течение декабря 2021 года сумма долга по зарплате уменьшилась в области на 279,9 млн.грн, или на 29,6%, по сравнению с 1 января 2021 года – увеличилась на 18,5 млн.грн, или на 2,9%.