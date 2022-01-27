На какие цели предприниматели берут кредиты под «5-7-9%»

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получили 490 займов на 1,7 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, на какие цели предприниматели берут деньги.
По данным Минфина, всего с начала старта программы банки выдали 33 436 займов на 85,2 млрд грн.
Из них предприниматели получили:
Инфографика: Минфин
Как сказано в сообщении Министерства финансов, в проекте Государственного бюджета-2022 на реализацию бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства», в рамках которой осуществляется финансирование программы «Доступные кредиты 5−7-9%», предусмотрено 3 млрд грн (включая программы «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и Доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.
Инфографика: Минфин
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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