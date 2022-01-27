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На какие цели предприниматели берут кредиты под «5-7-9%»

На какие цели предприниматели берут кредиты под «5-7-9%»

На прошлой неделе микро-, малый и средний бизнес получили 490 займов на 1,7 млрд грн в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, на какие цели предприниматели берут деньги.

По данным Минфина, всего с начала старта программы банки выдали 33 436 займов на 85,2 млрд грн.

Из них предприниматели получили:

  • 9,77 млрд грн на инвестиционные цели;
  • 51,68 млрд грн в качестве антикризисных кредитов;
  • 23,73 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования полученных ранее кредитов.


Инфографика: Минфин

Как сказано в сообщении Министерства финансов, в проекте Государственного бюджета-2022 на реализацию бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства», в рамках которой осуществляется финансирование программы «Доступные кредиты 5−7-9%», предусмотрено 3 млрд грн (включая программы «Доступный финансовый лизинг 5−7-9%» и Доступную ипотеку 7%). Это позволит оказать поддержку для развития еще 20 тыс. предпринимателям.


Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

  • сегодня заем в рамках программы можно получить у Ощадбанка, Укргазбанка, Приватбанка, Укрэксимбанка, Банка Львов, ПУМБ, Альянс Банка, Кредобанка, Банка Восток, Райффайзен Банка, ОТП Банка, Таскомбанка, Альфа-Банка Глобус Банка, Мегабанка, МТБ Банка, Поликомбанка, Креди Агриколь Банка, Кредитвест Банка, КИБ, А П Банка, банка «Украинский капитал», ПроКредит Банка, Аккордбанка, Асвио Банка, Пиреус Банка, банка «Металлург», банка «Пивденный», Радабанка, Банка Кредит Днепр, МИБ, Правэкс Банка, Укрсиббанка, Кристалбанка, Скай Банка, Альтбанка, Полтава-банка, Мотор-Банка, РВС Банка, Банка инвестиций и сбережений.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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