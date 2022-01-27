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Турецкий госбанк изучает возможность выхода на украинский рынок

Турецкий госбанк изучает возможность выхода на украинский рынок

Турецкий госбанк Ziraat Bank рассматривает возможность выхода банка на украинский рынок.

Об этом сообщает Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.

«Команда UkraineInvest встретилась с представителями Ziraat Bank (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. Во время встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank», — говорится в сообщении.

Ziraat Bank является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году.

Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. В основные финансовые услуги банка входят корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

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По материалам Економічна Правда
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