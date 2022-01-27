Турецкий госбанк изучает возможность выхода на украинский рынок

Турецкий госбанк Ziraat Bank рассматривает возможность выхода банка на украинский рынок.
Об этом сообщает Правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.
«Команда UkraineInvest встретилась с представителями Ziraat Bank (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. Во время встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны UkraineInvest для инвестиционных намерений Ziraat Bank», — говорится в сообщении.
Ziraat Bank является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году.
Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. В основные финансовые услуги банка входят корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 5248 8
Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследованиеВчера, 13:37 - 898 5
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУ3 ч. назад - 1776 3
«Укравтодор» определился с 3 компаниями-участницами конкурса на строительство участка Киевской обходной дороги6 ч. назад - 570 2
Украина должна выплатить МВФ около $197 млн в феврале4 ч. назад - 354 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 5248 8
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 2094 2
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУ3 ч. назад - 1776 3
Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)2 ч. назад - 1359
Вступил в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации5 ч. назад - 1130
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)3 ч. назад - 190
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 665
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1733
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1010 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 830 1