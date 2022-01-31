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У Cadillac Escalade будет высокопроизводительная версия

Cadillac выпустит высокопроизводительный внедорожник Cadillac Escalade-V. Американская компания уже опубликовала в сети его фотографии.

Внешне Cadillac Escalade-V получил некоторые элементы в стиле Escalade Sport и Sport Platinum. Однако у него даже более спортивный вид, чем у Escalade Sport и Sport Platinum. Особенно это заметно по переднему бамперу с большим воздухозаборником.

Сзади эксперты заметили новый бампер с диффузором, а также спортивную выхлопную систему с четырьмя трубами.

Что же касается салона, то пока о нем ничего не известно. Видимо, там будет изогнутый дисплей OLED, который состоит из 7,2-дюймового информационного центра для водителя, 14,2-дюймовой цифровой комбинации приборов и 16,9-дюймового дисплея мультимедийной системы.

Cadillac пока не объявил, какие силовые агрегаты войдут в линейку этого высокопроизводительного внедорожника. Предполагается, что он, как и CT5-V Blackwing, получит 6,2 л мотор V8. У седана его мощность составляет 677 л.с. У внедорожника мощность будет меньше – примерно 251 л.с. Но, повторим, официально эта информация еще не подтверждена.

По материалам autonews.ua
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