Citroen снял с конвейера модель, которую выпускал 17 лет

Компания Citroen прекратила выпускать свой сити-кар Citroen C1, который находился на конвейере 17 лет. Причина такого решения – изменения приоритетов в группе Stellantis, в которую входит Citroen.
Серийное производство Citroen C1 началось в 2005 году. В последние голы его выпускали в Чехии. За все время этот французский автогигант успел продать 1,2 млн сити-каров C1. Теперь же французская компания ушла из сегмента А.
В ближайшее время у Citroen не будет прямой замены Citroen C1. Однако, в дальнейшем покупателям предложат более дешевый супер-мини C3. Ожидается, что он станет достойной заменой C1. Citroen C3 дешевле, чем топовая комплектация Flair сити-кара C1, но при этом у него больше базового оборудования, в том числе больше систем безопасности.
Citroen утверждает, что покупатели C3 будут приятно удивлены его качеством, оборудованием и пространством салона. Звучит, согласитесь, очень интригующе.
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