По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,660 млн грн и 46,093 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (54 и 26), максимальный курс продажи доллара 33,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,44-28,45 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активных заявок по доллару на сумму 83,753 млн грн.



За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,5000 – 30 000

28,5000 – 10 000

28,4400 – 60 000

28,4300 – 28 000

28,4300 – 120 000

28,4300 – 45 555

28,4300 – 40 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,4500 – 30 000

28,4600 – 50 000

28,4700 – 30 000

28,4700 – 27 000

28,4700 – 15 000

28,4700 – 10 500

28,4700 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,5087 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4016 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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