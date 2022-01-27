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Sky Up предлагает скидку на билеты из Киева в 5 европейских городов

Sky Up предлагает скидку на билеты из Киева в 5 европейских городов

Украинская авиакомпания SkyUp предлагает пассажирам скидки на билеты из Киева в несколько городов Европы. Забронировать путешествие можно со скидкой 7%. Finance.ua как портал, которые учит не платить лишнее, узнал детали распродажи.

Направления, на которые действует скидка, и стоимость билета в один конец:

  • Мадрид – от 1052 грн;
  • Барселона – от 1457 грн;
  • Париж – от 971 грн;
  • Лиссабон – от 2104 грн;
  • Прага – от 1457 грн.

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Как получить скидку? Для этого нужно воспользоваться промокодом EU-seven. Его следует ввести на последнем шаге во время бронирования на сайте авиакомпании. Отметим, что промокод действует только для бронирований на официальном сайте авиаперевозчика.

Период действия промокоду до 01.02.2022. Акционная цена действует на билеты для путешествий до 31.03.2022.

По материалам Finance.UA
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