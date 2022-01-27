Sky Up предлагает скидку на билеты из Киева в 5 европейских городов

Украинская авиакомпания SkyUp предлагает пассажирам скидки на билеты из Киева в несколько городов Европы. Забронировать путешествие можно со скидкой 7%. Finance.ua как портал, которые учит не платить лишнее, узнал детали распродажи.
Направления, на которые действует скидка, и стоимость билета в один конец:
Как получить скидку? Для этого нужно воспользоваться промокодом EU-seven. Его следует ввести на последнем шаге во время бронирования на сайте авиакомпании. Отметим, что промокод действует только для бронирований на официальном сайте авиаперевозчика.
Период действия промокоду до 01.02.2022. Акционная цена действует на билеты для путешествий до 31.03.2022.
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