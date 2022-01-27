Германия ужесточила въезд

Германия внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. В связи с этим с сегодняшнего дня, 30 января, начинают действовать более жесткие правила въезда в страну.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Института имени Роберта Коха, пишет DW.
Люди, которые въезжают на территорию ФРГ из Украины, должны отбыть 10-дневный карантин. При этом выйти из карантина можно только через пять дней после приезда по результатам негативного теста на коронавирус.
Это не касается тех, кто получил все прививки от Covid-19, или выздоровел.
Также перед въездом в Германию нужно зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации.
Такие требования касаются граждан любой страны, которые в течение последних 10 дней посещали страны из списка высокого риска, в которые входит и Украина.
Украина находилась в перечне стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября прошлого года по 9 января 2022, когда ее исключили оттуда из-за улучшения эпидемиологической ситуации.
Однако в зеленый список стран Украине попасть не удалось — въехать в Германию с какой-либо целью могут только полностью вакцинированные украинцы.
Зонами высокого эпидемиологического риска в Германии объявляют страны и регионы, где угроза заражения коронавирусом особенно высока.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 6004 14
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУ8 ч. назад - 2487 6
«Укравтодор» определился с 3 компаниями-участницами конкурса на строительство участка Киевской обходной дороги11 ч. назад - 762 6
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимости5 ч. назад - 1408 5
Украина выкупила ВВП-варранты на $170 млн8 ч. назад - 676 1
Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)7 ч. назад - 2942
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУ8 ч. назад - 2487 6
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 2382 2
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджета4 ч. назад - 1440
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимости5 ч. назад - 1408 5
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)7 ч. назад - 351
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 693
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1792
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1028 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 854 1