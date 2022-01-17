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Киберпреступники за год отмыли криптовалюты на $8,6 млрд

Киберпреступники за год отмыли криптовалюты на $8,6 млрд

В 2021 году киберпреступники отмыли криптовалюты на $8,6 млрд.

Это на 30% больше значения 2020 года, свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysis, сообщает Forklog.

Оценки компании основываются на средствах в криптовалюте, полученных в результате киберпреступной деятельности вроде торговли в даркнете или атак вымогательского программного обеспечения.

«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате оффлайн-преступлений, конвертируется в криптовалюту для отмывания», – отметили в Chainalysis.


Инфографика: Chainalysis

По данным аналитиков, с 2017 года киберпреступники отмыли криптовалюту более чем на $33 млрд, большую часть средств постепенно перевели на централизованные биржи.

В 2021 году на отмывание средств приходилось 0,05% от общего объема криптовалютных транзакций.

В Chainalysis отметили, что благодаря прозрачности блокчейна отследить перемещение средств преступниками в криптоактивах гораздо легче, чем это возможно с фиатными деньгами.

В 2021 году зафиксирован рост отмывания денег через DeFi-протоколы. На них пришлось 17% всех средств, отправленных с кошельков преступников. В 2020 году этот показатель составлял всего 2%.


Инфографика: Chainalysis

Для отмывания средств DeFi-протоколы преимущественно используют хакеры, тогда как мошенники отправляют большую часть похищенного на централизованные биржи, отметили эксперты.

По подсчетам Chainalysis, в 2021 году нацеленные на криптовалютную индустрию злоумышленники похитили $14 млрд.

По материалам Финансовый клуб
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