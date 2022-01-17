Сколько будут стоить газ и нефть в 2022 году: прогноз НБУ

Национальный банк Украины повысил прогноз цен на природный газ на хабе ТТF в Нидерландах. Ожидается, что среднегодовая цена составит 856 долларов за 1 тысячу кубометров (в октябре НБУ прогнозировал 475 долларов).
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (январь 2022 года).
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Согласно прогнозу, цены на газ в первом квартале 2022 года составят 1200 долларов за 1 тысячу кубометров (ранее ожидалось 714 долларов). Во втором квартале цена составит 877 долларов, в третьем — 594, в четвертом — 755 долларов.
Кроме того, НБУ повысил прогноз средней цены нефти марки Brent в 2022 году с 67 до 74 долларов за баррель.
Как отмечается в отчете, цены на природный газ в Европе достигли исторического рекорда из-за высокого спроса и ограниченного предложения. Последнее было обусловлено низким уровнем запасов, отказом России поставлять сверх контрактных объемов и высокой конкуренцией со стороны стран Азии. Только резкий рост импорта СПГ, прежде всего из США, несколько скорректировал цены в конце года.
«Ожидается, что цены на газ будут оставаться на текущем уровне в I квартале 2022 года. В дальнейшем газ будет медленно дешеветь благодаря выравниванию баланса на рынке. Однако спрос на газ как более экологичное топливо и необходимость пополнения запасов будут удерживать цены высокими в течение 2022 года, а в дальнейшем на уровне выше допандемийного», — отметили в НБУ.
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