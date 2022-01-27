Купить ноутбук, обновить лук: поможет кредит Smart от Moneyveo!

Нужно поменять стиральную машинку? Купить смартфон или кроссовки? Оплатить коммуналку? Время от времени каждому человеку необходимо приобрести товар, заплатить за услуги, сделать ремонт или отправиться на отдых. Иногда мы видим акцию «-50%» на желанный гаджет. Не приобретем сейчас, можем о нем забыть. Знакомая ситуация?

Есть желание и настоящий шанс, но нет возможности. Или есть? Да, есть! Это мгновенный небанковский онлайн-кредит Smart от Moneyveo. Давайте разберем, насколько он выгоден и какая у него механика работы на реальной истории.

Опытом делится Артем. Работает оператором в отделении «Нова Пошта» в Смеле.

«На прошлогоднего Валентина я захотел купить своей девушке новый смартфон, а себе кроссовки и аккумулятор в «Ниву». Нашел все товары по хорошей цене, но понял, что денег не хватит, а до зарплаты далеко. А я еще плюс обещал устроить шашлычки.

Друг посоветовал взять онлайн-кредит в Moneyveo. Я о них слышал: Тарас, Сава, они Красавы, и девушки-енотки, конечно! Через банк долго и мне не интересно с ними общаться, что-то объяснять. А здесь все быстро и не нужно никаких поручителей.

Зашел на сайт, выбрал сумму, быстро заполнил все. Прошел верификацию через приватовский BankID, это очень просто. Отправил заявку. Хотел выйти на балкон покурить и не успел – уже пришел договор. Я его подписал. И почти сразу получил сообщение из банка, что деньги зашли на карту. И хватает! Вот и смартфон малой, и для себя кроссы, и для машины деталь. Спасибо Moneyveo. И самое приятное, что первый кредит под 0,01%! И еще – с каждым разом я могу брать все больше, ведь получаю новый Уровень лояльности. Скоро дойду до 22 000 грн».

Почему люди выбирают кредит Smart

Кредиты в Moneyveo взяли уже 1,2 млн человек, а сам сервис признан №1 на рынке по итогам народного голосования 2021 года в рейтинге «Украинская народная премия». Какие преимущества у этой компании? Их немало:

24/7, деньги дают хоть днем, хоть ночью.

Мгновенно. Первый кредит – 8 мин. на регистрацию, 30 сек. – на решение.

Никаких поручителей. Финансовые дела клиента только между ним и Moneyveo.

Нужны только ИНН , паспорт и банковская карта.

Доступно людям без официальной работы, студентам, пенсионерам и клиентам с неидеальной кредитной историей.

Прозрачность. Процентная ставка указывается в заявке – и не меняется.

Вот почему Манивео уже выдала кредитов на 28,7 млрд грн, и эта цифра растет.

Как взять деньги в Moneyveo

Чтобы взять выгодный и безопасный кредит, поступайте, как Артем из Смелы. Зайдите на сайт Манивео, заполните анкетные данные. Действуйте согласно простым инструкциям и уже в считанные минуты покупайте что пожелаете, ремонтируйте хоть технику, хоть квартиру, набирайте подарков себе или близким. С деньгами всегда лучше!