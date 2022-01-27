Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДД

Утром 25 января впервые на патрулирование выехали автомобили-фантомы. Впрочем, как выяснилось, они не способны распознавать некоторые номерные знаки.
Об этом в Facebook рассказал советник главы МВД Антон Геращенко.
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“Буквенные номера типа имен САША, МАША прекрасно фиксируется и получает штрафы. Пока не решен вопрос относительно автомобилей дипломатов, номеров военных авто, и ряда других спецавтомобилей. Самая большая проблема – это авто двойники и авто зарегистрированные до 2011 года. Бывают неточности в регистрационных данных. Но мы работаем в этом направлении”, – подчеркнул Геращенко.
Сейчас с целью скрытой слежки за соблюдением ПДД полиция использует автомобиль Skoda Kodiaq. В дальнейшем марки и модели авто открыто не будут называть, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов. Спецавтомобиль сертифицирован по модулям “В” и “F”, нормирован по всем требованиям ДСТУ-8809: 2018 национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД.
В первую очередь, патрули будут отслеживать нарушения скоростного режима.
В отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, установленных в местах повышенной концентрации ДТП и обще известных, задача “фантомов” – внезапно фиксировать превышение скорости водителями.
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