Карантин в Украине могут отменить. Ляшко назвал условие

В Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране. Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал условие.
По его словам, нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения, и достигать такого уровня прививки, как, например, в Великобритании.
«Сейчас мы наблюдаем за их результатам отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине», — заявил он.
Большинство областей в Украине сейчас находятся в «оранжевой» зоне, еще 8 регионов — в «желте». В «желтой» зоне действуют усиленные ограничения, если посетители и работники учреждений не имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат об выздоровлении.
я области.
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