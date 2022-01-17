Карантин в Украине могут отменить. Ляшко назвал условие

В Министерстве здравоохранения Украины заговорили о возможности отмены карантина в стране. Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал условие.

По его словам, нужно разъяснять преимущества вакцинации тем, у кого еще есть сомнения, и достигать такого уровня прививки, как, например, в Великобритании.

«Сейчас мы наблюдаем за их результатам отмены карантинных ограничений и если этот опыт будет успешным, то после этой волны применим это и в Украине», — заявил он.

Большинство областей в Украине сейчас находятся в «оранжевой» зоне, еще 8 регионов — в «желте». В «желтой» зоне действуют усиленные ограничения, если посетители и работники учреждений не имеют «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат об выздоровлении.

я области.