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Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маске

Apple тестирует разблокировку iPhone лицом в маске

Компания Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 15.4 для разработчиков, в которой добавили возможность настроить Face ID на распознавание лица в защитной маске.

Об этом сообщает macrumors.

Технология заключается в распознавании особенностей области вокруг глаз. В настройках устройства можно выбрать, использовать Face ID с маской или без нее.

В настройках также можно указать, что владелец смартфона постоянно носит очки. Это поможет более точному распознаванию.

В настоящее время функция доступна только на iPhone 12 и 13.

По материалам Економічна Правда
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