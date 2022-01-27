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Налоговая социальная льгота: какие категории украинцев могут рассчитывать на скидку

Налоговая социальная льгота: какие категории украинцев могут рассчитывать на скидку

В 2022 году изменились лимиты дохода, при которых у гражданина есть право на применение налоговых социальных льгот (НСЛ), а также установлены новые их размеры и перечень.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины НСЛ применяется к начисленному в течение отчетного налогового месяца налогоплательщику дохода в виде зарплаты (законной выплате, компенсации и вознаграждению), если размер не выше суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января 2022 года, умноженного на 1,4 и скругленного до ближайших 10 грн.

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Предельный размер дохода. В настоящее время размер месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица составляет 2481 грн. Таким образом, высчитываем, что предельный размер дохода, к которому можно будет применить НСЛ на протяжении всего 2022 года – 3470 (2481*1,4).

НСЛ для родителей, работающих и имеющих двое и более детей. Размер налоговой социальной льготы зависит от количества детей, а исчисляется он путём умножения предельного размера дохода (смотреть выше) на количество детей.

  • 6 940 грн – 3470*2 – два ребенка;
  • 10 140 – 3470*3 – три ребенка;
  • 13 880 грн – 3470*4 – четыре ребенка и так далее.

Размер НСЛ. Налоговая социальная льгота составляет 50% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного налогового года (2481 грн). Для всех налогоплательщиков в течение 2022 года размер НСЛ будет:

  • 100% – 1 240,50 грн (2 481 грн*50%*100%);
  • 150% – 1 860,75 грн (2 481 грн*50%*150%);
  • 200% – 2 481,00 грн (2 481 грн*50%* 200%).

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Учитывая, что сейчас минимальная зарплата составляет 6 500, а с октября 2022 года будет 6 700, то в этом году на налоговые социальные льготы могут рассчитывать только некоторые работники:

  • с неполностью отработанной нормой рабочего времени (например, неполный рабочий день) и начисленной зарплатой менее 3 470 грн;
  • с правом на «детские» социальные льготы и как следствие выше, по сравнению с 3 470 грн, предельный размер зарплаты для применения льготы (6 940 грн – на двоих детей, 10 410 грн – на троих детей, 13 880 грн – на четырех детей и т.д.).

Кто и сколько НСЛ может получить? 100% налоговой социальной льготы – любой налогоплательщик в праве уменьшить сумму общего месячного налогообложения дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 1 240,50 грн (100%). А также те, кто имеет двоих или более несовершеннолетних детей в расчете на каждого ребенка.

150% налоговой социальной льготы – на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 1 860,75 грн имеют право:

  • одинокие матери (отцы), вдовы (вдовцы) или опекуны, попечители (в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет);
  • лица, содержащие ребенка-инвалида (в расчете на каждого такого ребенка в возрасте до 18 лет);
  • лица, отнесенные законом к I или II категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, в т.ч. лица, награжденные грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с их участием в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;
  • учащиеся, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнктуры;
  • инвалиды I или II группы, в т.ч. с детства, кроме инвалидов, получающих отдельные льготы;
  • лица, которым присуждена пожизненная стипендия как гражданам, подвергшимся преследованиям за правозащитную деятельность, в т.ч. журналистам;
  • участникам боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которые распространяется действие закона о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, кроме отдельных лиц.

200% налоговой социальной льготы – на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 2 481 грн могут рассчитывать следующие категории плательщиков налога:

  • Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда или полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы; лица, награжденные 4-мя и более медалями «За отвагу»;
  • участники боевых действий во время Второй мировой войны или лица, работавшие в то время в тылу, и инвалиды I и II группы, из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны, на которых распространяется действие закона о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты;
  • бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время Второй мировой войны или лица, признанные репрессированными или реабилитированными;
  • лица, насильственно вывезенные с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию государств, находившихся в состоянии войны с бывшим СССР или оккупированных фашистской Германией и ее союзниками;
  • лица, находившиеся на блокадной территории бывшего Ленинграда (Санкт-Петербург, РФ) в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

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По материалам Апостроф
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