Налоговая социальная льгота: какие категории украинцев могут рассчитывать на скидку

В 2022 году изменились лимиты дохода, при которых у гражданина есть право на применение налоговых социальных льгот (НСЛ), а также установлены новые их размеры и перечень.
В соответствии с Налоговым кодексом Украины НСЛ применяется к начисленному в течение отчетного налогового месяца налогоплательщику дохода в виде зарплаты (законной выплате, компенсации и вознаграждению), если размер не выше суммы, равной размеру месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января 2022 года, умноженного на 1,4 и скругленного до ближайших 10 грн.
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Предельный размер дохода. В настоящее время размер месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица составляет 2481 грн. Таким образом, высчитываем, что предельный размер дохода, к которому можно будет применить НСЛ на протяжении всего 2022 года – 3470 (2481*1,4).
НСЛ для родителей, работающих и имеющих двое и более детей. Размер налоговой социальной льготы зависит от количества детей, а исчисляется он путём умножения предельного размера дохода (смотреть выше) на количество детей.
Размер НСЛ. Налоговая социальная льгота составляет 50% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного налогового года (2481 грн). Для всех налогоплательщиков в течение 2022 года размер НСЛ будет:
Учитывая, что сейчас минимальная зарплата составляет 6 500, а с октября 2022 года будет 6 700, то в этом году на налоговые социальные льготы могут рассчитывать только некоторые работники:
Кто и сколько НСЛ может получить? 100% налоговой социальной льготы – любой налогоплательщик в праве уменьшить сумму общего месячного налогообложения дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 1 240,50 грн (100%). А также те, кто имеет двоих или более несовершеннолетних детей в расчете на каждого ребенка.
150% налоговой социальной льготы – на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 1 860,75 грн имеют право:
200% налоговой социальной льготы – на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере 2 481 грн могут рассчитывать следующие категории плательщиков налога:
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