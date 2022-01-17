Глава Нафтогаза прокомментировал регистрацию «дочки» Nord Stream 2 AG в Германии

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает регистрации компанией Nord Stream 2 AG дочерней структуры Gas for Europe GmbH в Германии «юридическим трюком» для сертификации газопровода Северный поток-2 в обход европейского законодательства.

“Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. На этот раз речь идет о создании дочерней компании Газпрома Gas for Europe, которую он хочет сделать владельцем и оператором части Северного потока-2, которая проходит по территории Германии. И это не что иное, как манипуляция, желание быть над законом и продолжать шантажировать Европу газом еще не один год», — написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что Россия хочет сертифицировать по правилам ЕС только 54 км газопровода из более 1200 км, хотя Северный поток-2 — это единственная труба, которая не имеет ни одного интерконнектора.

«Однако газопроводы на территории ЕС и так подпадали под европейское регулирование (как это было в случае с продолжением газопровода Северный поток-1 уже на территории ЕС), а Директива Совета ЕС 2019 была принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода — от Усть-Луги в России до Любмина в Германии. Это очень четко прокомментировал в интервью Politico заместитель главного директора Европейской комиссии по вопросам энергетики Клаус-Дитер Борхардт. Он дословно сказал, что „если Газпром останется собственником части Северного потока-2 от российского берега до точки входа в территориальные воды Германии, а другая компания будет владеть последними 54 километрами, это можно рассматривать как обход правил об анбандлинге“», — заявил глава Нафтогаза.

Напомним, 27 января 2022 года компания Nord Stream 2 AG заявила, что зарегистрировала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая «станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода Северный поток — 2, расположенного в немецких территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин как независимый оператор транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ».