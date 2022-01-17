0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 141 0

Глава Нафтогаза прокомментировал регистрацию «дочки» Nord Stream 2 AG в Германии

Глава Нафтогаза прокомментировал регистрацию «дочки» Nord Stream 2 AG в Германии

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает регистрации компанией Nord Stream 2 AG дочерней структуры Gas for Europe GmbH в Германии «юридическим трюком» для сертификации газопровода Северный поток-2 в обход европейского законодательства.

“Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. На этот раз речь идет о создании дочерней компании Газпрома Gas for Europe, которую он хочет сделать владельцем и оператором части Северного потока-2, которая проходит по территории Германии. И это не что иное, как манипуляция, желание быть над законом и продолжать шантажировать Европу газом еще не один год», — написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что Россия хочет сертифицировать по правилам ЕС только 54 км газопровода из более 1200 км, хотя Северный поток-2 — это единственная труба, которая не имеет ни одного интерконнектора.

«Однако газопроводы на территории ЕС и так подпадали под европейское регулирование (как это было в случае с продолжением газопровода Северный поток-1 уже на территории ЕС), а Директива Совета ЕС 2019 была принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода — от Усть-Луги в России до Любмина в Германии. Это очень четко прокомментировал в интервью Politico заместитель главного директора Европейской комиссии по вопросам энергетики Клаус-Дитер Борхардт. Он дословно сказал, что „если Газпром останется собственником части Северного потока-2 от российского берега до точки входа в территориальные воды Германии, а другая компания будет владеть последними 54 километрами, это можно рассматривать как обход правил об анбандлинге“», — заявил глава Нафтогаза.

Напомним, 27 января 2022 года компания Nord Stream 2 AG заявила, что зарегистрировала немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая «станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода Северный поток — 2, расположенного в немецких территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин как независимый оператор транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ».

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.