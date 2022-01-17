Межбанк: доллар взлетал выше 29 гривен

Тезис о том, что девальвация гривны проходит сугубо по политическим и военным причинам на страхах нерезидентов о начале войны с РФ – сегодня полностью подтвердился.

Сам по себе день на валютном рынке был очень напряженным. Уже к 15 часам объем торгов превысил $300 млн. Иностранцы продолжали скупать валюту, а “пляски” вокруг психологического уровня в 29 гривен за доллар продолжались практически почти весь день. Нацбанк с самого утра распродавал доллар в уже отработанном формате запроса лучшего курса и начинал с уровня 28,95 и выше. Напряжение росло. Ажиотажа не было, но и позитива тоже не наблюдалось.

В первой половине сессии четверга доллар неоднократно тестировал порог в 29 гривен (наличный же с утра уже поставил ценники продажи выше этой отметки) и к обеду окончательно на нем закрепился и даже пошел выше.

Но как только в СМИ появилось заявление МИД РФ о недопустимости военных действий между Украиной и Россией – ситуация кардинально изменилась. Причем, как на украинском межбанке, так и на международных площадках. У нас гривна быстро возвратилась к уровням ниже 29 гривен за доллар, а покупателей валюты стало в разы меньше.

На внешних рынках резко просело золото к уровням ниже $1800 за унцию, начал быстро расти рубль, идет определенная коррекция и по паре евро/доллар, а также и на сырьевых и фондовых рынках.

Понятно, что расслабляться не надо, и слова словами, а важны реальные действия России, но в целом аналитики отмечают некоторый спад напряженности. И это хорошо.

Ход торгов:

Спрос превышал предложение практически всю первую половину сессии и курс неоднократно тестировал уровень в 29 гривен за доллар. Уже к 11 часам его котировки взлетели сразу с утренних 28,805/28,825 до 28,95/28,97 гривен. А НБУ был вынужден выйти на рынок с продажей доллара в формате запроса лучшего курса и продавал порционно доллар уже фактически всю активную фазу торгов. Начинал продавать регулятор с уровня 28,95 гривен и выше.Но это лишь частично сдерживало рост котировок.

Несмотря на старания Нацбанка, курс рос и к 12 часам дошел до отметки 28,97/28,99 с периодическими пробиваниями уровня в 29 гривен. А к обеду доллар окончательно закрепился на отметке выше этого психологического порога в пределах котировок 29,00/29,02 и продержался в пределах коридора 29,00-29,01/29,02-29,05 почти до 15 часов.

Но затем на новостях СМИ рынок быстро изменился. Покупатели резко снизили свои запросы по суммам, а продавцы стали спешить закрыть свои сделки, на опасениях проседания курса доллара. В итоге, к 16 часам валюта просела до 28,95/28,97 гривен,а завершилась сессия уже на отметке 28,90/28,92. Причем, последние сделки проходили даже ниже – в пределах 28,88 гривен.

Психологический настрой участников рынка по перспективам нацвалюты к концу дня заметно улучшился.

Главные события 27 января на валютном рынке:

1). Доллар с утренних стартовых 28,805/28,825 в начале взлетел до уровней выше 29 гривен, а затем резко просел до 28,90/28,92 к концу дня. Часть сделок под самый конец торгов проходила и гораздо ниже – в пределах 28,88 гривен.

2) Нацбанк уже с утра вышел на торги с запросом лучшего курса и продавал доллар в точечном режиме почти до самого окончания активной части сессии. Продавал, начиная с уровня 28,95 гривен и выше.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в четверг находился на отметке 28,9746 гривен, а официальный курс на 28 января 2022 года установлен на уровне 28,9879 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 29,00 / 29,02

евро – 32,36 / 32,38

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1151 / 1,1152

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