Какую компенсацию можно получить от энергокомпаний при отключении света

Украинцы имеют право на денежное возмещение от энергетических компаний во время отключения электричества.

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Такое право регламентировано соответствующим постановлением НКРЭКУ.

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Размер и порядок получения компенсации. С 1 января 2022 года в случае аварийного перерыва электроснабжения более 22 часов потребитель электроэнергии получает компенсацию в размере 300 грн.*

Компенсация в размере 200 грн предоставляется в случае превышения допустимой продолжительности плановых перерывов в электроснабжении:

12 часов – в незимние периоды;

6 часов – в зимние периоды и значительных по объему выполнения плановых работах по реконструкции и замене сетей продолжительностью перерывов электроснабжения:

24 часа – в незимние периоды;

8 часов – в зимние периоды.

Как получить. Компенсация предоставляется автоматически и не требует от потребителя обращения к оператору системы распределения.

Информация о плановых перерывах в электроснабжении должна быть размещена на веб-сайте оператора системы распределения (ОСР) и предоставлена органам местного самоуправления за 5 календарных дней до начала.

ОСР должен скорректировать счет за предоставленные электропоставщиком услуги на сумму компенсации. Корректировка должна быть произведена в течение 45 дней.

Электропоставщик должен отразить сумму компенсации в конечном счете потребителя за электрическую энергию в срок не более чем 30 дней со дня получения от OCP сообщения о выплате такой компенсации. В случае несоблюдения указанных сроков сумма компенсации удваивается.

Как часто могут отключать. Аварийные перерывы по вине компании продолжительностью более 1 часа не должны превышать допустимый стандарт за год:

не более 6 перерывов – для городов и поселков городского типа;

не более 8 перерывов – для сельской местности.

плановые перерывы – не более 11-ти.

Если в течение предыдущих 12 календарных месяцев количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, размер компенсации составляет:

200 грн – для бытовых потребителей;

600 грн – для небытовых потребителей;

50 грн – за каждый последующий перерыв сверх установленного стандарта.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Минэнергетики прокомментировали плановые отключения света в отопительный период. По словам министра энергетики Германа Галущенко, плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.

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