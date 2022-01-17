Какую компенсацию можно получить от энергокомпаний при отключении света

Украинцы имеют право на денежное возмещение от энергетических компаний во время отключения электричества.
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Такое право регламентировано соответствующим постановлением НКРЭКУ.
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Размер и порядок получения компенсации. С 1 января 2022 года в случае аварийного перерыва электроснабжения более 22 часов потребитель электроэнергии получает компенсацию в размере 300 грн.*
Компенсация в размере 200 грн предоставляется в случае превышения допустимой продолжительности плановых перерывов в электроснабжении:
Как получить. Компенсация предоставляется автоматически и не требует от потребителя обращения к оператору системы распределения.
Информация о плановых перерывах в электроснабжении должна быть размещена на веб-сайте оператора системы распределения (ОСР) и предоставлена органам местного самоуправления за 5 календарных дней до начала.
ОСР должен скорректировать счет за предоставленные электропоставщиком услуги на сумму компенсации. Корректировка должна быть произведена в течение 45 дней.
Электропоставщик должен отразить сумму компенсации в конечном счете потребителя за электрическую энергию в срок не более чем 30 дней со дня получения от OCP сообщения о выплате такой компенсации. В случае несоблюдения указанных сроков сумма компенсации удваивается.
Как часто могут отключать. Аварийные перерывы по вине компании продолжительностью более 1 часа не должны превышать допустимый стандарт за год:
Если в течение предыдущих 12 календарных месяцев количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, размер компенсации составляет:
Напомним, в Минэнергетики прокомментировали плановые отключения света в отопительный период. По словам министра энергетики Германа Галущенко, плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.
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