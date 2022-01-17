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Какую компенсацию можно получить от энергокомпаний при отключении света

Какую компенсацию можно получить от энергокомпаний при отключении света

Украинцы имеют право на денежное возмещение от энергетических компаний во время отключения электричества.

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Такое право регламентировано соответствующим постановлением НКРЭКУ.

Finance.ua как портал, который заботится о вашей экономии, узнал у Стройпортала подробности.

Размер и порядок получения компенсации. С 1 января 2022 года в случае аварийного перерыва электроснабжения более 22 часов потребитель электроэнергии получает компенсацию в размере 300 грн.*

Компенсация в размере 200 грн предоставляется в случае превышения допустимой продолжительности плановых перерывов в электроснабжении:

  • 12 часов – в незимние периоды;
  • 6 часов – в зимние периоды и значительных по объему выполнения плановых работах по реконструкции и замене сетей продолжительностью перерывов электроснабжения:
  • 24 часа – в незимние периоды;
  • 8 часов – в зимние периоды.

Как получить. Компенсация предоставляется автоматически и не требует от потребителя обращения к оператору системы распределения.

Информация о плановых перерывах в электроснабжении должна быть размещена на веб-сайте оператора системы распределения (ОСР) и предоставлена органам местного самоуправления за 5 календарных дней до начала.

ОСР должен скорректировать счет за предоставленные электропоставщиком услуги на сумму компенсации. Корректировка должна быть произведена в течение 45 дней.

Электропоставщик должен отразить сумму компенсации в конечном счете потребителя за электрическую энергию в срок не более чем 30 дней со дня получения от OCP сообщения о выплате такой компенсации. В случае несоблюдения указанных сроков сумма компенсации удваивается.

Как часто могут отключать. Аварийные перерывы по вине компании продолжительностью более 1 часа не должны превышать допустимый стандарт за год:

  • не более 6 перерывов – для городов и поселков городского типа;
  • не более 8 перерывов – для сельской местности.
  • плановые перерывы – не более 11-ти.

Если в течение предыдущих 12 календарных месяцев количество перерывов в электроснабжении превышало допустимый стандарт, размер компенсации составляет:

  • 200 грн – для бытовых потребителей;
  • 600 грн – для небытовых потребителей;
  • 50 грн – за каждый последующий перерыв сверх установленного стандарта.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Минэнергетики прокомментировали плановые отключения света в отопительный период. По словам министра энергетики Германа Галущенко, плановые ремонты электросетей с соответствующим отключением потребителей от электроснабжения не должны происходить в отопительный сезон.

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По материалам Finance.UA
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