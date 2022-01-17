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Шмыгаль рассказал о прогрессе в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС за два года

Шмыгаль рассказал о прогрессе в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС за два года

Наиболее динамично евроинтеграция в 2021 году происходила в секторах финансовых услуг, налогообложения, общественного здоровья, энергетики, транспорта.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое состоялось 26 января.

Глава правительства отметил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился за 2021 год с 54% до 63%.

«В целом прогресс выполнения Соглашения за два года составляет 19% — это успешный результат совместной работы Президента, Правительства, Парламента и Офиса Президента. Благодарен за помощь также нашим международным партнерам и коллегам из Еврокомиссии», — отметил Денис Шмыгаль.

Наибольший прогресс в евроинтеграции был достигнут:

  • в сфере финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом),
  • налогообложения (+24%),
  • общественного здоровья (+17%),
  • энергетики (+13%),
  • транспорта (+12%),
  • экологии и сельского хозяйства (+11% и +10% соответственно).

Денис Шмыгаль отметил, что в прошлом году правительством был одобрен 61 нормативно-правовой акт в сфере евроинтеграции, в частности стратегия управления границами, Концепция Государственной целевой программы Справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года, Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года и т.д.

По материалам Finance.UA
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