Шмыгаль рассказал о прогрессе в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС за два года

Наиболее динамично евроинтеграция в 2021 году происходила в секторах финансовых услуг, налогообложения, общественного здоровья, энергетики, транспорта.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое состоялось 26 января.

Глава правительства отметил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился за 2021 год с 54% до 63%.

«В целом прогресс выполнения Соглашения за два года составляет 19% — это успешный результат совместной работы Президента, Правительства, Парламента и Офиса Президента. Благодарен за помощь также нашим международным партнерам и коллегам из Еврокомиссии», — отметил Денис Шмыгаль.

Наибольший прогресс в евроинтеграции был достигнут:

в сфере финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом),

налогообложения (+24%),

общественного здоровья (+17%),

энергетики (+13%),

транспорта (+12%),

экологии и сельского хозяйства (+11% и +10% соответственно).

Денис Шмыгаль отметил, что в прошлом году правительством был одобрен 61 нормативно-правовой акт в сфере евроинтеграции, в частности стратегия управления границами, Концепция Государственной целевой программы Справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года, Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года и т.д.