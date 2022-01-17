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«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работы

«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работы

«Фантомные» патрули уже начали свою работу: только за первый день они зафиксировали почти тысячу нарушителей правил дорожного движения.

Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Что об этом известно? По данным Геращенко, за первый день работы четырех автомобилей «Фантом» было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.

В отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, которые установлены в местах повышенной концентрации ДТП и всем известны, задача «Фантомов» — внезапно фиксировать превышение скорости водителями.

«Задача „Фантомов“ — это не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины более безопасными», — пишет Геращенко.

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В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей «Фантом», а в 2023 еще 50, чего, по мнению чиновника, будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер «Truecam».

По его словам, в дополнение к стационарным камерам контроля скорости, и «Фантомам» сейчас разрабатывается законопроект, касающийся измерения средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей.

Таким образом водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке и подвергать опасности себя и других участников движения.

Справка Finance.ua:

  • напомним, фантомные патрули — полицейские автомобили без каких-либо опознавательных знаков. Они оснащены специальным оборудованием и способны замерять скорость автомобилей в движении;
  • сейчас в скрытом режиме патрулируют только четыре «Фантома» — кроссоверы Skoda Kodiaq;
  • один «фантом» может отслеживать одновременно до 50 машин как в попутном, так и во встречном направлении. Система работает в полностью автоматическом режиме, а нарушителю затем поступает копия постановления о наложении штрафа.

Как выглядит отчет о нарушении, которое зафиксировали «Фантомы», можно просмотреть по ссылке.

По материалам Finance.UA
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