«Фантомные» патрули выписали почти тысячу штрафов за первый день работы

«Фантомные» патрули уже начали свою работу: только за первый день они зафиксировали почти тысячу нарушителей правил дорожного движения.
Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Что об этом известно? По данным Геращенко, за первый день работы четырех автомобилей «Фантом» было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.
В отличие от стационарных камер автофиксации превышения скорости, которые установлены в местах повышенной концентрации ДТП и всем известны, задача «Фантомов» — внезапно фиксировать превышение скорости водителями.
«Задача „Фантомов“ — это не собирать деньги в казну, а делать дороги Украины более безопасными», — пишет Геращенко.
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В 2022 году планируется закупить еще 30 автомобилей «Фантом», а в 2023 еще 50, чего, по мнению чиновника, будет достаточно для создания условий для внезапного контроля скорости в потоке, вместе с использованием полуавтоматических камер «Truecam».
По его словам, в дополнение к стационарным камерам контроля скорости, и «Фантомам» сейчас разрабатывается законопроект, касающийся измерения средней скорости транспортного средства на определенных отрезках автомагистралей.
Таким образом водитель будет знать, что нельзя превышать скоростной режим на этом отрезке и подвергать опасности себя и других участников движения.
Как выглядит отчет о нарушении, которое зафиксировали «Фантомы», можно просмотреть по ссылке.
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