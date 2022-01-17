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Межбанк: Нацбанк пытался противостоять тренду девальвации гривны

Межбанк: Нацбанк пытался противостоять тренду девальвации гривны

Нерезиденты продолжают выводить деньги из украинских ОВГЗ и это отражается на поведении и статистике межбанка. За 26 января объем сделок на торгах превысил $300 млн уже после начала обеда. Причем, львиная доля покупок – снова были нерезидентские. Напряжение в части возможного военного конфликта между Украиной и Россией не снижается и иностранцы предпочитают не рисковать. Спасал ситуацию опять Нацбанк. Он практически с самого утра продавал порционно доллар в формате запроса лучшего курса. И последние свои продажи в пределах $60 млн вечером регулятор проводил уже по цене 28,81 гривен и выше.

То есть, он закрывал самые дорогие заявки и этим пытался противостоять тренду на девальвацию гривны. Удавалось это ему достаточно слабо и доллар за день вырос на очередные 8,5 копеек – с утренних 28,72/28,74 до 28,805/28,825 гривен к концу сессии. Подорожал за среду до 32,50/32,53 гривен и евро.

Девальвация гривны под давлением нерезидентского выхода из украинских ОВГЗ продолжилась. Причем создается впечатление, что обесценение гривны на этом этапе устраивает иностранцев не меньше, чем и наших чиновников, которые практически уже догнали курс доллара под заложенные в бюджет 28,6-28,7 гривен. А теперь вовсю используют фактор девальвации для латания бюджетных дыр и не только их.

Нового в поведении иностранцев сегодня не произошло, а вот до каких пределов Нацбанк готов “сжигать” резервы – пока остается загадкой для участников межбанка. Версии разные, но большинство склоняется к версии о пределе в $29 млрд. Finance.ua также поддерживает эту точку зрения.

Ход торгов:

Спрос превышал предложение практически весь день. Уже к 11 часам котировки доллара выросли с утренних 28,72/28,74 до 28,77/28,79 гривен. А Нацбанк был вынужден выйти на рынок с продажей доллара в формате запроса лучшего курса и продавал порционно доллар уже до самого вечера.

Несмотря на старания Нацбанка – курс рос и к 12 часам дошел до отметки 28,795/28,815. К обеду старания НБУ возымели краткосрочный эффект и котировки ненадолго опустились до 28,775/28,795 гривен, но после него спрос опять стал быстро превышать предложение.

К 15 часам доллар подорожал до 28,80/28,82 гривен, а затем несмотря на продажу регулятором очередных $60 млн по 28,81 и выше – в итоге сессию закрыли при уровне котировок 28,805/28,825.

Давление на курс гривны сохранилось до самого конца торгов.

Главные события 26 января на валютном рынке:

1) Доллар с утренних стартовых 28,72/28,74 к вечеру вырос до 28,805/28,825 гривен.

2) Нацбанк уже с утра вышел на торги с запросом лучшего курса и продавал доллар в точечном режиме уже до самого окончания сессии. Последние $60 млн он закрывал клиентам по 28,81 гривен и выше.

3) Справочный курс доллара на 12:00 в среду находился на отметке 28,7964 гривен, а официальный курс на 27 января 2022 года установлен на уровне 28,7984 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,80 / 28,82
евро – 32,50 / 32,52

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1282 / 1,1284

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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