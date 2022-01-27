Полная электрификация: Opel отказывается от бензиновых и дизельных моделей

Opel планирует активно электрифицировать весь модельный ряд. С 2028 года на европейском рынке будут продавать исключительно электромобили.
Об этом заявил генеральный директор компании Уве Хохгешурц, сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
«Альтернативы электрификации нет. В будущем Бренд Opel получит еще больше внимания клиентов благодаря инновациям, которые не наносят вреда окружающей среде. Эти изменения будут быстрыми: начиная уже с 2024 года, мы будем предлагать электрифицированную версию каждой модели Opel без исключения. Другими словами, преемники Crossland и Insignia также будут электрифицированы. Наше ключевое заявление звучит так: с 2028 года в Европе мы будем продавать исключительно электромобили», — заявил Уве Хохгешурц.
В частности, с 2022 года коммерческие Opel Combo Life, Vivaro Combi и Zafira Life доступны в Европе исключительно в электрическом исполнении. Новый Opel Astra со старта будет доступен как заряжаемый гибрид, а в 2023 году появится и электромобиль Astra-e.
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