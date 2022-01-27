Как «KoshelOK» помогает людям решать финансовые трудности?

Финансовое благосостояние во многом определяет качество жизни и успешность человека, делает его уверенным в завтрашнем дне и обеспечивает психологическое спокойствие. Это аксиома, с которой сложно поспорить!
Но практически у каждого из нас иногда происходят неприятные случаи, когда нужно срочно оплатить ремонт машины, купить необходимую вещь или приобрести подарок близкому человеку, а денег физически не хватает. Причем с точностью до дня мы знаем, что они появятся, но к этому времени нужная вещь может «уплыть», автомобиль нельзя будет эксплуатировать, а близкий останется без подарка.
«KoshelOK» – новая философия работы: ради людей
Финансовая организация «KoshelOK» еще на стадии запуска проекта внедрила в свои бизнес-процессы философию, направленную на реальную помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации и лишь потом на получение собственной прибыли.
Благодаря отсутствию физических отделений, нам удалось существенно сократить издержки на администрирование и сделать условия кредитования максимально выгодными для клиента. Оформление займа происходит онлайн – клиенту не нужно стоять в очередях, а компании оплачивать дорогостоящую аренду отделений. Для оформления займа достаточно иметь смартфон, банковскую карту и минимальный пакет документов.
Понятные и прозрачные условия, а также действующая программа лояльности «Кошелёк», делает кредитование добросовестных заемщиков максимально выгодным – более 84% клиентов после получения первого кредита предпочитают оставаться с нами!
Еще осталось много людей считающих, что всегда стоит жить по средствам, даже в самые сложные периоды жизни. Но они не задумываются о том, что грамотный подход к займу, может помочь выйти из этого трудного момента.
KoshelOK работает по принципу – взаимовыгодное сотрудничество для всех! Компания остро заинтересована в успехе своих клиентов и всячески помогает им! Заемщики получают необходимую сумму с посильными процентами для реализации собственных задач. Небольшие проценты и простые условия предоставления кредита, увеличивают лояльность заемщиков, что позволяет компании продвигать философию «ради людей», задавая новые стандарты обслуживания!
МФО «Кошелёк» действует в рамках законодательного поля Украины, под контролем НБУ. От вас не будут скрывать реальную процентную ставку и прописывать в договоре мелким шрифтом ранее несогласованные условия. Также мы всегда идем навстречу людям, которые по тем или иным причинам не могут погасить заем в срок.
Прозрачные, выгодные и удобные для потребителя условия – 95% успеха компании! Современный финансовый рынок в Украине очень конкурентный, поэтому мы построили стратегию борьбы за клиента на основе трех ключевых принципов:
Кредит в «Кошелёк» может получить любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 65 лет, независимо от качества кредитной истории в банковских учреждениях. Основными преимуществами кредитования от нашей компании являются:
Оценив конкурентные преимущества «KoshelOK» и обратившись за микрокредитом, клиент получает деньги на отличных условиях, а также максимальную лояльность с нашей стороны!
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