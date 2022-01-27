Как «KoshelOK» помогает людям решать финансовые трудности?

Финансовое благосостояние во многом определяет качество жизни и успешность человека, делает его уверенным в завтрашнем дне и обеспечивает психологическое спокойствие. Это аксиома, с которой сложно поспорить!

Но практически у каждого из нас иногда происходят неприятные случаи, когда нужно срочно оплатить ремонт машины, купить необходимую вещь или приобрести подарок близкому человеку, а денег физически не хватает. Причем с точностью до дня мы знаем, что они появятся, но к этому времени нужная вещь может «уплыть», автомобиль нельзя будет эксплуатировать, а близкий останется без подарка.

Что делать в таком случае?

«KoshelOK» – новая философия работы: ради людей

Финансовая организация «KoshelOK» еще на стадии запуска проекта внедрила в свои бизнес-процессы философию, направленную на реальную помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации и лишь потом на получение собственной прибыли.

Благодаря отсутствию физических отделений, нам удалось существенно сократить издержки на администрирование и сделать условия кредитования максимально выгодными для клиента. Оформление займа происходит онлайн – клиенту не нужно стоять в очередях, а компании оплачивать дорогостоящую аренду отделений. Для оформления займа достаточно иметь смартфон, банковскую карту и минимальный пакет документов.

Понятные и прозрачные условия, а также действующая программа лояльности «Кошелёк», делает кредитование добросовестных заемщиков максимально выгодным – более 84% клиентов после получения первого кредита предпочитают оставаться с нами!

Еще осталось много людей считающих, что всегда стоит жить по средствам, даже в самые сложные периоды жизни. Но они не задумываются о том, что грамотный подход к займу, может помочь выйти из этого трудного момента.

Взаимовыгодное сотрудничество – всегда в приоритете!

KoshelOK работает по принципу – взаимовыгодное сотрудничество для всех! Компания остро заинтересована в успехе своих клиентов и всячески помогает им! Заемщики получают необходимую сумму с посильными процентами для реализации собственных задач. Небольшие проценты и простые условия предоставления кредита, увеличивают лояльность заемщиков, что позволяет компании продвигать философию «ради людей», задавая новые стандарты обслуживания!

МФО «Кошелёк» действует в рамках законодательного поля Украины, под контролем НБУ. От вас не будут скрывать реальную процентную ставку и прописывать в договоре мелким шрифтом ранее несогласованные условия. Также мы всегда идем навстречу людям, которые по тем или иным причинам не могут погасить заем в срок.

Понятная и прозрачная процедура выдачи кредита – залог успеха «KoshelOK»! Но не только…

Прозрачные, выгодные и удобные для потребителя условия – 95% успеха компании! Современный финансовый рынок в Украине очень конкурентный, поэтому мы построили стратегию борьбы за клиента на основе трех ключевых принципов:

Понятные и прозрачные условия кредитования – каждый клиент получает развернутую информацию по условиям предоставления займа, также наш консультант с радостью отвечает на все интересующие вопросы;

Удобство – кредит предоставляется онлайн. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте с мобильного телефона, ПК или планшета. Для получения займа потребуется минимальный перечень документов: паспорт, ИНН и номер банковской карты (любого украинского банка). Чтобы рассчитать точную стоимость кредита, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте, для этого достаточно выбрать необходимую сумму и срок, на который берется заем;

Постоянное сотрудничество – внедрена система первого кредита под реальные 0,01%, а также очень выгодная программа лояльности для постоянных клиентов, предусматривающая прогрессивную скидку на процент, до 70% от базовой ставки.

Условия предоставления микрозаймов в «KoshelOK»

Кредит в «Кошелёк» может получить любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 65 лет, независимо от качества кредитной истории в банковских учреждениях. Основными преимуществами кредитования от нашей компании являются:

Высокая скорость оформления – занимает не более 10 минут, выплата в день обращения;

Первый кредит под реальный 0,01% – каждый клиент сможет почувствовать преимущества сотрудничества с нами. Срок погашения от 1 до 30 дней;

Выгодная программа лояльности – внедрена прогрессивная шкала скидок для постоянных клиентов, уже второй займ будет предоставлен со скидкой 50%, третий – 60%, а четвертый и более кредит клиент получит со скидкой в 70+%;

Онлайн-оформление – наши клиенты могут получить необходимые средства, не выходя из дома или находясь в магазине, где совершают покупку. Ни один банк в Украине не предложит вам получить кредит удаленно. Воспользоваться услугой могут клиенты со всех регионов Украины;

Максимальная сумма займа 20 000 грн. – по нашим расчетам это оптимальная величина для украинского рынка, позволяющая удовлетворить ежедневные потребности большинства людей, не обременяя их высокой долговой нагрузкой;

График работы 24/7 – клиент всегда может получить необходимые средства, даже в официальные праздники или глубокой ночью. По аналогичному графику можно позвонить в службу поддержки для уточнения интересующей информации;

Пролонгация кредита – если нет возможности своевременно погасить долг, клиент может запросить пролонгацию кредита. На этот период мы полностью заморозим начисление процентов, также на это время исключаются штрафы;

Удобство погашения – вносить платежи по займу можно тремя способами: через личный кабинет на сайте, с помощью терминалов (IBox, City24 и EasyPay), а также переводом через отделение любого банка;

Мгновенное зачисление – средства зачисляются на карту клиента моментально, после одобрения заявки службой безопасности.

Оценив конкурентные преимущества «KoshelOK» и обратившись за микрокредитом, клиент получает деньги на отличных условиях, а также максимальную лояльность с нашей стороны!