0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Статьи рынка
- 48 0 Новости партнёров

Как «KoshelOK» помогает людям решать финансовые трудности?

Финансовое благосостояние во многом определяет качество жизни и успешность человека, делает его уверенным в завтрашнем дне и обеспечивает психологическое спокойствие. Это аксиома, с которой сложно поспорить!

Но практически у каждого из нас иногда происходят неприятные случаи, когда нужно срочно оплатить ремонт машины, купить необходимую вещь или приобрести подарок близкому человеку, а денег физически не хватает. Причем с точностью до дня мы знаем, что они появятся, но к этому времени нужная вещь может «уплыть», автомобиль нельзя будет эксплуатировать, а близкий останется без подарка.

Что делать в таком случае?

«KoshelOK» – новая философия работы: ради людей

Финансовая организация «KoshelOK» еще на стадии запуска проекта внедрила в свои бизнес-процессы философию, направленную на реальную помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации и лишь потом на получение собственной прибыли.

Благодаря отсутствию физических отделений, нам удалось существенно сократить издержки на администрирование и сделать условия кредитования максимально выгодными для клиента. Оформление займа происходит онлайн – клиенту не нужно стоять в очередях, а компании оплачивать дорогостоящую аренду отделений. Для оформления займа достаточно иметь смартфон, банковскую карту и минимальный пакет документов.

Понятные и прозрачные условия, а также действующая программа лояльности «Кошелёк», делает кредитование добросовестных заемщиков максимально выгодным – более 84% клиентов после получения первого кредита предпочитают оставаться с нами!

Еще осталось много людей считающих, что всегда стоит жить по средствам, даже в самые сложные периоды жизни. Но они не задумываются о том, что грамотный подход к займу, может помочь выйти из этого трудного момента.

Взаимовыгодное сотрудничество – всегда в приоритете!

KoshelOK работает по принципу – взаимовыгодное сотрудничество для всех! Компания остро заинтересована в успехе своих клиентов и всячески помогает им! Заемщики получают необходимую сумму с посильными процентами для реализации собственных задач. Небольшие проценты и простые условия предоставления кредита, увеличивают лояльность заемщиков, что позволяет компании продвигать философию «ради людей», задавая новые стандарты обслуживания!

МФО «Кошелёк» действует в рамках законодательного поля Украины, под контролем НБУ. От вас не будут скрывать реальную процентную ставку и прописывать в договоре мелким шрифтом ранее несогласованные условия. Также мы всегда идем навстречу людям, которые по тем или иным причинам не могут погасить заем в срок.

Понятная и прозрачная процедура выдачи кредита – залог успеха «KoshelOK»! Но не только…

Прозрачные, выгодные и удобные для потребителя условия – 95% успеха компании! Современный финансовый рынок в Украине очень конкурентный, поэтому мы построили стратегию борьбы за клиента на основе трех ключевых принципов:

  • Понятные и прозрачные условия кредитования – каждый клиент получает развернутую информацию по условиям предоставления займа, также наш консультант с радостью отвечает на все интересующие вопросы;
  • Удобство – кредит предоставляется онлайн. Достаточно зайти в личный кабинет на сайте с мобильного телефона, ПК или планшета. Для получения займа потребуется минимальный перечень документов: паспорт, ИНН и номер банковской карты (любого украинского банка). Чтобы рассчитать точную стоимость кредита, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте, для этого достаточно выбрать необходимую сумму и срок, на который берется заем;
  • Постоянное сотрудничество – внедрена система первого кредита под реальные 0,01%, а также очень выгодная программа лояльности для постоянных клиентов, предусматривающая прогрессивную скидку на процент, до 70% от базовой ставки.

Условия предоставления микрозаймов в «KoshelOK»

Кредит в «Кошелёк» может получить любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 65 лет, независимо от качества кредитной истории в банковских учреждениях. Основными преимуществами кредитования от нашей компании являются:

  • Высокая скорость оформления – занимает не более 10 минут, выплата в день обращения;
  • Первый кредит под реальный 0,01% – каждый клиент сможет почувствовать преимущества сотрудничества с нами. Срок погашения от 1 до 30 дней;
  • Выгодная программа лояльности – внедрена прогрессивная шкала скидок для постоянных клиентов, уже второй займ будет предоставлен со скидкой 50%, третий – 60%, а четвертый и более кредит клиент получит со скидкой в 70+%;
  • Онлайн-оформление – наши клиенты могут получить необходимые средства, не выходя из дома или находясь в магазине, где совершают покупку. Ни один банк в Украине не предложит вам получить кредит удаленно. Воспользоваться услугой могут клиенты со всех регионов Украины;
  • Максимальная сумма займа 20 000 грн. – по нашим расчетам это оптимальная величина для украинского рынка, позволяющая удовлетворить ежедневные потребности большинства людей, не обременяя их высокой долговой нагрузкой;
  • График работы 24/7 – клиент всегда может получить необходимые средства, даже в официальные праздники или глубокой ночью. По аналогичному графику можно позвонить в службу поддержки для уточнения интересующей информации;
  • Пролонгация кредита – если нет возможности своевременно погасить долг, клиент может запросить пролонгацию кредита. На этот период мы полностью заморозим начисление процентов, также на это время исключаются штрафы;
  • Удобство погашения – вносить платежи по займу можно тремя способами: через личный кабинет на сайте, с помощью терминалов (IBox, City24 и EasyPay), а также переводом через отделение любого банка;
  • Мгновенное зачисление – средства зачисляются на карту клиента моментально, после одобрения заявки службой безопасности.

Оценив конкурентные преимущества «KoshelOK» и обратившись за микрокредитом, клиент получает деньги на отличных условиях, а также максимальную лояльность с нашей стороны!

По материалам KoshelOK
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:KoshelOK
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.