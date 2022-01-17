Рынок офисной недвижимости 2021: какие тенденции

Несмотря на пандемию, 2021 год ознаменовался постепенным восстановлением рынка офисной недвижимости.
Девелоперская активность в течение 2021 года не останавливалась. В эксплуатацию было введено 10 бизнес-центров с суммарной арендной площадью ~155 000 м. кв.
За последние два года (2020-2021) в эксплуатацию было введено офисных помещений общим объемом 310 000 м. кв., что превышает суммарный объем введенных площадей за 2015-2019.
Таким образом, по состоянию на конец 2021 года кумулятивное предложение профессиональных офисных помещений в Киеве достигло отметки 2 302 000 м. кв., что на 7,2% больше, чем в 2020 году. Для сравнения в г. Варшава (Польша) аналогичный показатель составляет почти 6 200 000 м. кв.
Согласно заявлениям девелоперов и при отсутствии глобальных потрясений, на 2022 год к вводу в эксплуатацию запланировано примерно 220 тыс. м. кв.
Уровень вакантности. В целом показатель находится на достаточно стабильном уровне, в отличие от предыдущих кризисных периодов. Например, в 2014 году вакантность снизилась на 4,7% и составила 19,8%.
Арендные ставки. По сравнению с 2020 годом, стоит отметить умеренный рост арендных ставок на офисные помещения. Самая высокая базовая арендная ставка (prime headline rent) выросла с $26/м²/месяц в 2020 году до $27/м. кв./месяц в 2021. В А классе также имел место рост нижнего предельного показателя: с $18/м. кв./месяц до $20/м. кв./месяц в 2021 году. В классе диапазон арендных ставок изменился с $11-19/м. кв./месяц в 2020 году на $14-19/м. кв./месяц в 2021 году.
Спрос. Общий объем поглощения офисных помещений (gross take-up) по итогам 2021 года составлял около 130 000 м. кв., что на 30% выше аналогичного показателя в 2020 году (100 000 м. кв.). Для сравнения, в 2019 допандемическом году показатель поглощения был на уровне 170 000 м. кв.
Наиболее активными арендаторами офисных помещений были компании из IT-сектора, доля в структуре спроса которых составляет 51% (~65 000 м. кв. за 2021 год). Компании в сфере профессиональных услуг заняли около 12% (~16 000 м. кв.) в структуре общего спроса.
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