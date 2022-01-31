Николай Ковальчук: противодействие злоупотреблениям в процедурах банкротства

Такое понятие как банкротство компании прежде всего ассоциируется с финансовыми сложностями и невозможностью вернуть долги кредиторам.

Однако безвыходных ситуаций не бывает, и наличие инструмента для восстановления платежеспособности должников является тому подтверждением. Речь идет о Кодексе Украины по процедурам банкротства (далее – Кодекс), который был принят в 2018 году и пришел на замену устаревшему Закону «О восстановлении платежеспособности должника и признании его банкротом».

Предыдущий закон о банкротстве был малоэффективным, ведь его положения уже не соответствовали условиям современного мира.

До момента принятия Кодекса вопрос условий полномочий первого собрания кредиторов не был должным образом регламентирован.

В свою очередь, это создавало условия для ряда злоупотреблений со стороны как кредиторов, так и должников.

Новый Кодекс установил четкие условия и порядок восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом.

Борьба со злоупотреблением

Кодекс не только содержит ряд оптимизированных инструментов для сокращения процедуры банкротства, но и для повышения ее эффективности. Новые положения призваны удовлетворить требования кредиторов в процедуре банкротства должника и минимизировать возможности злоупотребления ими как должниками, так и кредиторами. В частности, указанное о выкупе должником своего имущества аффилированными структурами по низкой стоимости.

Если раньше процедура продажи имущества была разрешена с помощью «карманных» бирж, сегодня она может происходить исключительно через электронную платформу, которая утверждена Кабинетом Министров Украины. К тому же положения Кодекса запрещают останавливать производство по делу о банкротстве, кредиторам и комитету кредиторов предоставлены более широкие права в процедуре, а само инициирование процедуры банкротства происходит по упрощенной системе.

Изменения в Кодекс

14 декабря 2021 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19».

Этим нормативно-правовым актом регулируется ряд вопросов, касающихся процедур банкротства на период карантинных мер, связанных с коронавирусной болезнью COVID-19. В частности, имеется в виду защита субъектов хозяйствования и права собственности со стороны государства.

Основной целью закона является недопущение злоупотреблений в сфере банкротства на период осуществления карантинных мероприятий в Украине.

Речь идет о нормировании порядка проведения собрания кредиторов в режиме онлайн или путем опроса.

Кроме того, дополнительно была разработана процедура подтверждения личности и полномочий всех участников собрания кредиторов или их комитетов, а также порядок оформления таких собраний.

Дополнительно Закон также вводит новый порядок ответственности арбитражного управляющего за несовершение действий, предусмотренных Кодексом, по причине требований карантина.

Собственно, в связи с карантинными ограничениями возник риск нарушений в проведении процедуры банкротства, и вышеупомянутые изменения призваны их исключить.

Кодекс, как основной инструмент против злоупотребления процедурой банкротства

Немалое число специалистов уже успели окрестить Кодекс прокредиторским, поскольку его положения часто защищают права именно кредиторов.

Однако он в первую очередь направлен на улучшение кредитного климата в нашей стране и регламентирует обязанности как должников, так и кредиторов.

В Украине именно кредиторы сталкиваются с негативными последствиями неплатежеспособности должников и являются основными инициаторами процедур банкротства.

Нормы, требующие дополнительного внимания

Безусловно, не все нормы изменений в Кодекс являются детально продуманными и еще нуждаются в совершенствовании. Как это часто бывает в законотворческом процессе, лексические формулировки таят в себе немало недостатков и отсутствие конкретных определений.

К примеру, вновь принятый Закон содержит несколько новых положений, которые непосредственно касаются статуса арбитражного управляющего. В процессе процедуры банкротства ему теперь предоставлено больше инструментов для управления.

Одним из таких рычагов влияния является право на проведение собрания кредиторов в случае их «бездействия».

Однако в тексте закона не указано, что конкретно подразумевается под понятием «бездействие».

Арбитражным управляющим придется по своему усмотрению устанавливать параметр активности кредиторов, а на практике это может привести к многочисленным спорам между сторонами.

К тому же наделение арбитражных управляющих большим контролем создает поле для злоупотреблений с их стороны. Многочисленные случаи непосредственной связи между арбитражным управляющим и должником, что приводит к недобросовестному поведению первого.

Таким образом, контроль арбитражных управляющих со стороны кредиторов должен быть сбалансированным.

Кроме того, существуют спорные положения, которые касаются финансовых вопросов. В случае отсутствия у должника залогового имущества для оплаты услуг арбитражного управляющего Закон перекладывает это обязательство на кредиторов.

Это касается как обеспеченных, так и необеспеченных кредиторов.

Подобные нормы являются спорными и требуют дополнительного рассмотрения на предмет минимизации негативных последствий для всех сторон взаимоотношений.

Новый год и прогнозы

Проявление жизни в сфере законодательного регулирования банкротства в Украине является, безусловно, позитивным моментом для нашей страны. Это признак движения в ногу со временем с целью отвечать актуальным вызовам и сбалансирования интересов всех участников процедур банкротства.

Сейчас Закон принят, и уже вскоре мы сможем увидеть первые его положительные результаты и недостатки, которые стоит ликвидировать.

Законодатели пытались учесть замечания кредиторов во внесении изменений в Кодекс, однако не все из них были услышаны.

Стоит также отметить перенос введения в работу электронной системы “банкротство и неплатежеспособность». Данная система должна была заработать с 1 декабря 2021 года и охватывать единый реестр должников, в отношении которых открыты производства по делам о банкротстве.

К тому же ожидалось введение нового функционала электронного кабинета арбитражного управляющего.

Однако введение системы в действие было перенесено на 1 декабря 2022 года. Таким образом, в этом году есть шанс цифровизации в сфере банкротства.

Изменения в Кодекс только 6 января 2022 года вступили в силу. Они имеют немало новых эффективных защитных механизмов для защиты интересов кредиторов и предпосылки к привлечению иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Сейчас нам остается наблюдать за последствиями нововведений.

Николай Ковальчук, старший партнер ЮК L.I. Group, адвокат, арбитражный управляющий