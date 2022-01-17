всеМОЖУ от ПУМБ - лучшая кредитная карта 2021 по версии Prostobank Awards

По версии рейтинга Prostobank Awards «Лучшие банковские продукты 2021» компании «Простобанк Консалтинг» кредитная карта Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) всеМОЖУ получила золото в номинации «Кредитные карты».
Жюри отметило всеМОЖУ за удобные и выгодные условия – минимальный обязательный процент погашения кредита всего 3% (+ комиссионные платежи), бесплатное снятие кредитных средств, льготный период до 62 дней и максимальный лимит до 200 тыс грн.
«Основное преимущество всеМОЖУ – простые условия пользования. У нас нет страховок и скрытых комиссий. Еще одним приятным бонусом для клиентов стали кешбеки на кредитную карту, без комиссионное снятие кредитных средств, рассрочка до 24 месяцев на покупки в магазинах партнерах без комиссии первые 3 месяца, возможность оплаты коммунальных услуг кредитной картой и т.д. Наша цель – максимально комфортный кредитный продукт, понятный и доступный каждому клиенту», – прокомментировала Александра Чепурина, начальник управления кредитных карт ПУМБ.
Оценка карт-номинантов проводилась по шести критериям. Учитывались доступность кредитных продуктов, максимальная сумма кредита, льготный период, условия погашения кредита, класс карты и готовность банка анализировать кредитоспособность клиента без справки о доходе.
Подробно ознакомиться с условиями пользования и заказать карту ПУМБ всеМОЖУ можно по ссылке.
Также, напоминаем, что кредитная карта всеМОЖУ вошла в тройку лидеров номинации «Лучшая кредитная карта года» по версии премии FinAwards2021.
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