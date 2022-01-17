Миллиардерша из Гонконга лишилась почти половины своего капитала

Компания Huabao International Holdings Ltd, которая специализируется на создании вкусов и ароматизаторов, обвалилась на рекордные 67% в ходе торгов в Гонконге.

Это произошло после новостей, что глава компании Чу Лам Ю стала фигуранткой расследования. Ей инкриминируют дисциплинарное нарушение. Бизнесвумен контролирует 71% компании Huabao.

Пока нет подробностей о вероятном нарушении. Гонконгская компания продолжает работать в обычном режиме. Представитель Huabao добавил, что они проинформируют общественность, если будет прогресс в расследовании. Эта ситуация негативно повлияла на ее капитал. Согласно Bloomberg, состояние главы компании сейчас оценивают в 2,6 миллиарда долларов.

В ноябре у Чу Лам Ю было примерно 8 миллиардов долларов, поскольку тогда цена акций компании достигла своего пика за более чем 20 лет. В то же время Forbes сейчас оценивает ее капитал в 2,7 миллиарда долларов.