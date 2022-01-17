Причинили убытки государству более чем на 70 млн гривен: ГБР сообщило о подозрении таможенникам

Работники ГБР сообщили о подозрении трем государственным инспекторам Днепровской таможни, из-за действий которых государство лишилось более 70 млн гривен.

Как установили оперативники ГБР, частное предприятие завозило из Алжира в Украину партию нефтепродуктов. Однако в документах дельцы отмечали, что в железнодорожных цистернах находится газовый конденсат, который не является подакцизным товаром.

В ходе оформления должностные лица таможни «не замечали» подмены и растаможивали легкие дистилляты как газовый конденсат. Это позволило уклоняться от уплаты акциза на миллионы гривен.

Двое из таможенников нанесли ущерб государству на 26 млн гривен каждый, а действия третьего чиновника стоили бюджету еще 18 млн гривен. В целом сумма убытков составляет более 70 млн гривен.

Трое таможенников подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.