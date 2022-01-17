Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР

Тест точно определяет все варианты SARS-CoV-2, а результат готов за 20 минут. Помимо экспресс-подхода, новый метод диагностики не требует сложного оборудования и может использоваться в любых общественных местах.
ПЦР-тестирование на COVID-19 считается золотым стандартом в диагностике коронавируса, его точность обычно составляет 95%. Между тем это дорогой тест, который занимает несколько часов для получения результата. Для решения этой проблемы ученые из Вашингтонского университета разработали новый прибор, который позволяет с точностью 97% проводить экспресс-тестирование.
«С самого первого дня мы разрабатывали наш тест таким образом, чтобы его можно было производить по низкой цене и в больших объемах, обеспечивая быстрые точные результаты», — прокомментировал автор работы Барри Лутц.
Тест Harmony сочетает в себе скорость домашних тестов на антигены с точностью ПЦР-метода, которые обрабатываются в лаборатории. Как и ПЦР, Harmony обнаруживает генетический материал SARS-CoV-2 в образцах мазков из носа.
Прибор одновременно анализирует четыре образца и через 20 минут передает результаты на смартфон.
Благодаря тому, что анализируются различные участки генома вируса, есть возможность точно определять штаммы с большим количеством мутаций в одной области. Например, штамм «омикрон» содержит в спайковом белке более 30 таких мутаций.
Ученые планируют, что сначала тест начнут применять в общественных местах для экспресс-тестирования. В дальнейшем они намерены адаптировать его для домашнего использования.
Ранее схожий по точности экспресс-тест представили ученые из Чикаго. Они сразу разрабатывали прототип домашнего теста по слюне.
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