Украинский валютный рынок растет ежегодно на 10%

Национальный банк уже несколько лет фиксирует тренд увеличения объемов межбанка.

«Валютный рынок сейчас является самым ликвидным в Украине. Межбанковский оборот растет на 10−11% в последние три года. В 2019 году межбанковский среднедневной объем торгов составил $ 380 млн, в 2020-м — $ 420 млн, в 2021-м — $ 470 млн», — рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин во время круглого стола «Каким будет 2022 год на валютном рынке», проведенного «Финансовым клубом».

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В последние месяцы межбанк уже превысил отметку $ 0,5 млрд в день. «Если смотреть на последние три месяца — ноябрь, декабрь, январь, то межбанк уже превысил $ 500 млн. Это позитивный для нас факт, потому что чем больше оборот рынка, тем больше ликвидность. И в принципе мы видим, что этот период турбулентности валюта и рынок проходят значительно лучше, чем в марте 2020 года», — уверен он.

Растут также другие сегменты рынка. «Если мы смотрим на объем операций на условиях форвард, то в 2021 году объем операций увеличился в полтора раза и достиг $ 18 млн в среднем за день. Несколько компаний, до пяти, контролируют более 70% рынка», — рассказал топ-чиновник НБУ.

Также увеличиваются операции клиентов. «В 2021-м операции клиентов выросли более чем на 35%. После либерализации мы видим бурный рост операций населения. Если суммировать все сегменты валютного рынка, то мы видим, что $ 500 млн — это межбанковский сегмент, операции купли-продажи с клиентами — где-то $ 600 млн, операции с наличными — еще $ 100 млн, операции с форвардами — $ 20 млн. Мы выходим уже на цифру более $ 1 млрд», — сообщил Алексей Лупин.