МВФ прогнозирует высокие цены на газ и нефть из-за ситуации вокруг Украины

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ситуация вокруг Украины может привести к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран. При этом отмечается, что в результате темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время.
Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
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«Следствием (вторжения РФ в Украину. — Ред.) для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира», — заявила она.
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