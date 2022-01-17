Межбанк: будет ли реальностью 29 гривен за доллар

Геополитическое напряжение в отношениях Украина-Россия и Россия-Запад сохраняется. И валютный рынок реагирует на эти риски продолжением роста котировок.

Несмотря на продажи Нацбанком доллара практически во все последние дни — только за вчера курс доллара на межбанке вырос до отметки 28,71/28,73 гривны.

Постепенно растут котировки и евро, даже несмотря на его вчерашнее снижение ниже отметки 1,13 доллара на международных площадках. Там своя песня — скоро заседание ФРС США по денежно-кредитной политике. И начались новые валютные ралли по паре евро/доллар. Это, кстати, добавит проблем и на украинском межбанке в виде скачков курса евро относительно гривны в ближайшее время.

Нерезиденты продолжают выходить из ОВГЗ, что добавляет проблем нашим чиновникам Нацбанка, ответственным за валютный рынок, а также чиновникам Минфина, которым надо покрывать дефицит бюджета за счет продаж облигаций. А вот с желающими — не густо. Вчера удалось продать ОВГЗ в мизерной даже для нашего рынка сумме 2,8 млрд гривен со сроками на 3 месяца под 11,5% годовых. Все остальные предложения остались практически без внимания инвесторов. Покупателями бумаг были только местные финучреждения. Иностранцев почти не было.

Сегодня давление на курс гривны продолжится. Спекулятивная цель отдельных игроков – 29 гривен за доллар на межбанке в ближайшие дни. Пока Нацбанк активно сопротивляется, но все равно постепенно сдает позиции гривны. А наличный рынок выставляет эту котировку при продаже доллара уже со вчерашнего дня. Ажиотажа по скупке валюты нет, но и объемы покупки валюты населением постепенно растут. Граждане не паникуют, но нервничают.

Нацбанку снова придется тушить курсовые пожары и быть «универсальным продавцом» валюты на межбанке. Потратить из резервов придется опять не менее $ 50−100 млн.

Поведение участников торгов останется хаотичным, а выходы крупных игроков на межбанк и будут формировать курсовой тренд в течение дня с общей тенденцией «на повышение». Главным союзником нацвалюты останется только Нацбанк, так как даже металлурги не будут особо спешить расставаться с валютой на фоне получения ими возмещений НДС от государства.

Несмотря на продолжение давления на нацвалюту, при таком спекулятивном раскладе на рынке Finance.ua все же сохраняет свою вчерашнюю рекомендацию — пока не суетится и подождать разрешения ситуации, чтобы не скупать сейчас валюту по откровенно завышенному курсу. Если ситуация на границах с РФ стабилизируется и напряжение начнет снижаться — произойдет откат котировок.

По нашим расчетам объемы операций на торгах в среду составят не менее $ 190−250 млн при заключении до 500−610 сделок.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 26 января будут в пределах: доллар — коридор 28,60 — 28,90 грн, евро — коридор 32,25 — 32,60 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 28,74 / 28,76

евро — 32,45 / 32,47

Курсы валют на Межбанке

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