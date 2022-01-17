На Оболонском острове в Киеве проведут капитальный ремонт за 175 миллионов гривен

Коммунальное предприятие Плесо опубликовало тендер на капитальный ремонт Оболонского острова в Киеве. На него выделили 174,8 миллиона гривен.

Тендер на капитальный ремонт элементов благоустройства Оболонского острова появился на сайте Prozorro 30 декабря 2021 года. Подать заявки будущие участники могут до 31 января, а уже 9 марта состоится аукцион. Работы должны завершить до конца 2022 года.

Согласно тендерной документации, подрядчик обязан:

убрать территорию острова и выбросить весь мусор;

обустроить пешеходные и велосипедные дорожки;

упорядочить кусты и убрать камыш;

проложить газоны;

обустроить зону для йоги и пляж с душевыми кабинами.



Фото: Проектные системы

В октябре 2020 года в Киеве начали строительство моста-волны, который соединит парк Наталка и Оболонский остров. В парке на Оболонском острове будет три зоны отдыха, велодорожки и спортплощадки. Его поделят на три зоны: активную, транзитную и тихую.

В активной зоне разместят МАФы, фотозоны, спортивную зону с местом для тренажеров, веревочный парк, скейт-парк, причал со станциями для лодок и детские площадки. Там также будет пляж и зоны для переодевания, площадки для волейбола и место для фестивалей уличной еды с амфитеатром и смотровыми площадками.

В транзитной зоне появятся беговые и велодорожки, дорожки для променада. А в тихой – места для рыбалки и барбекю.

Два моста на Оболонском острове должны были построить и открыть до конца августа 2021 года, однако работы затянулись. Над парком и мостом работает архитектор Андрей Миргородский, который делал проект Паркового вело-пешеходного моста над Владимирским спуском. Удерживающие конструкции будут выполнены в форме волны. Предварительная стоимость моста – 100 миллионов гривен.