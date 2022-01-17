0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма «Омикрон»

Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма «Омикрон»

Компании Pfizer и BioNTech объявили начало клинических испытаний вакцины, направленной на штамм коронавирус «Омикрон».

Об этом сообщается в пресс-релизе Pfizer.

Первые участники клинических испытаний уже получили первую из двух доз вакцины на основе «Омикрона», или в качестве бустерной дозы. Исследования будут проводить среди здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что исследование проводится для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины.

В клинических испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:

  • привитые стандартной двухдозной вакциной Pfizer, которые получат еще одну или две дозы вакцины от «Омикрона»;
  • привитые тремя дозами вакцины Pfizer, которые получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины от «Омикрона»;
  • ранее не вакцинированные, которые получат три дозы вакцины от «Омикрона».

«Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустерные дозы продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за „Омикрона“, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет», — заявила глава отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.

По словам соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при «Омикроне» ослабевает скорее, чем было с предыдущими штаммами.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.