Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины против штамма «Омикрон»

Компании Pfizer и BioNTech объявили начало клинических испытаний вакцины, направленной на штамм коронавирус «Омикрон».

Об этом сообщается в пресс-релизе Pfizer.

Первые участники клинических испытаний уже получили первую из двух доз вакцины на основе «Омикрона», или в качестве бустерной дозы. Исследования будут проводить среди здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что исследование проводится для оценки безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины.

В клинических испытаниях примут участие 1420 человек, разделенных на три группы:

привитые стандартной двухдозной вакциной Pfizer, которые получат еще одну или две дозы вакцины от «Омикрона»;

привитые тремя дозами вакцины Pfizer, которые получат одну дозу стандартной вакцины или вакцины от «Омикрона»;

ранее не вакцинированные, которые получат три дозы вакцины от «Омикрона».

«Хотя исследования и реальные данные показывают, что бустерные дозы продолжают обеспечивать высокий уровень защиты от тяжелых заболеваний и госпитализации из-за „Омикрона“, мы признаем необходимость быть готовыми к тому, что эта защита со временем ослабнет», — заявила глава отдела исследований и разработок вакцин в Pfizer Катрин Янсен.

По словам соучредителя BioNTech Угура Шахина, новые данные доказывают, что иммунитет от COVID при «Омикроне» ослабевает скорее, чем было с предыдущими штаммами.