Tesla официально вышла на турецкий рынок

В прошлом году Tesla передала покупателям 936 000 автомобилей по всему миру, что на 87% больше, чем в 2020 году. Соединенные Штаты и Китай остаются крупнейшими рынками компании, но компания расширяет присутствие на евразийском континенте, поскольку готовится выпускать автомобили в Германии и добавляет официальное представительство в еще одной густонаселенной стране. Назначив Кемаля Гечера региональным директором, Tesla объявила об официальном выходе на рынок Турции.
Tesla в Турции сейчас работает над одновременным развитием дилерских центров и развертыванием сети зарядных станций Supercharger в стране. Перед запуском автопроизводитель инвестировал дополнительные 50 миллионов турецких лир (около 3,3 млн евро) для ускорения операций.
В 2021 году в Турции было продано около 4000 электромобилей. В 2020 году этот индекс составлял всего 1600 автомобилей. Сейчас, по оценкам, в стране зарегистрировано примерно 7000-8000 электромобилей для общего пользования.
Все три самые продаваемые модели в Турции на 2021 год были с двигателем внутреннего сгорания. Первенство забрал Fiat Egea, известный на других рынках как Fiat Tipo, за ним шли Toyota Corolla и Renault Clio. Тем временем новоявленный турецкий автопроизводитель TOGG совершил официальный дебют в Северной Америке во время CES 2022 года с концептом, разработанным студией Pininfarina.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛППозавчера, 16:38 - 2333 34
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуПозавчера, 15:33 - 4626 13
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 2944 9
Декларирование места жительства в «Дія»: желающих приглашают протестировать услугуВчера, 11:47 - 565 4
Межбанк: будет ли новый обвал гривныВчера, 10:44 - 3849 4
Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картойВчера, 09:03 - 9524
Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акциюВчера, 14:01 - 5386
Межбанк: будет ли новый обвал гривныВчера, 10:44 - 3849 4
monobank и «Дія» запускают новую услугуВчера, 12:35 - 3439
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 2944 9
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 701 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 534
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 716 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2304 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1360 1