Tesla официально вышла на турецкий рынок

В прошлом году Tesla передала покупателям 936 000 автомобилей по всему миру, что на 87% больше, чем в 2020 году. Соединенные Штаты и Китай остаются крупнейшими рынками компании, но компания расширяет присутствие на евразийском континенте, поскольку готовится выпускать автомобили в Германии и добавляет официальное представительство в еще одной густонаселенной стране. Назначив Кемаля Гечера региональным директором, Tesla объявила об официальном выходе на рынок Турции.

Tesla в Турции сейчас работает над одновременным развитием дилерских центров и развертыванием сети зарядных станций Supercharger в стране. Перед запуском автопроизводитель инвестировал дополнительные 50 миллионов турецких лир (около 3,3 млн евро) для ускорения операций.

В 2021 году в Турции было продано около 4000 электромобилей. В 2020 году этот индекс составлял всего 1600 автомобилей. Сейчас, по оценкам, в стране зарегистрировано примерно 7000-8000 электромобилей для общего пользования.

Все три самые продаваемые модели в Турции на 2021 год были с двигателем внутреннего сгорания. Первенство забрал Fiat Egea, известный на других рынках как Fiat Tipo, за ним шли Toyota Corolla и Renault Clio. Тем временем новоявленный турецкий автопроизводитель TOGG совершил официальный дебют в Северной Америке во время CES 2022 года с концептом, разработанным студией Pininfarina.