0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Tesla официально вышла на турецкий рынок

Tesla официально вышла на турецкий рынок

В прошлом году Tesla передала покупателям 936 000 автомобилей по всему миру, что на 87% больше, чем в 2020 году. Соединенные Штаты и Китай остаются крупнейшими рынками компании, но компания расширяет присутствие на евразийском континенте, поскольку готовится выпускать автомобили в Германии и добавляет официальное представительство в еще одной густонаселенной стране. Назначив Кемаля Гечера региональным директором, Tesla объявила об официальном выходе на рынок Турции.

Tesla в Турции сейчас работает над одновременным развитием дилерских центров и развертыванием сети зарядных станций Supercharger в стране. Перед запуском автопроизводитель инвестировал дополнительные 50 миллионов турецких лир (около 3,3 млн евро) для ускорения операций.

В 2021 году в Турции было продано около 4000 электромобилей. В 2020 году этот индекс составлял всего 1600 автомобилей. Сейчас, по оценкам, в стране зарегистрировано примерно 7000-8000 электромобилей для общего пользования.

Все три самые продаваемые модели в Турции на 2021 год были с двигателем внутреннего сгорания. Первенство забрал Fiat Egea, известный на других рынках как Fiat Tipo, за ним шли Toyota Corolla и Renault Clio. Тем временем новоявленный турецкий автопроизводитель TOGG совершил официальный дебют в Северной Америке во время CES 2022 года с концептом, разработанным студией Pininfarina.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.