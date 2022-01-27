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Как работать с программным РРО, если возникли проблемы с интернетом

Как работать с программным РРО, если возникли проблемы с интернетом

На период отсутствия связи между программным регистратором расчетных операций (ПРРО) и фискальным сервером проведение расчетных операций субъектом хозяйствования осуществляется в режиме офлайн, что может длиться не более 36 часов, и не более чем 168 часов в течение календарного месяца, с созданием электронных расчетных документов, которым присваиваются фискальные номера из диапазона фискальных номеров, сформированных фискальным сервером.

Об этом сообщают в Главном управлении ГНС в Тернопольской области.

ПРРО не может работать в режиме офлайн по истечении установленных предельных сроков применения такого режима субъектом хозяйствования (не более 36 часов подряд и 168 часов в течение календарного месяца), без имеющегося неиспользованного диапазона, а также при наличии связи между ПРРО и фискальным сервером.

При переводе программного регистратора расчетных операций в автономный режим одновременно должно быть сформировано Уведомление о проведении расчетных операций в период отсутствия связи между программным регистратором расчетных операций и фискальным сервером по форме № 4-ПРРО.

При этом субъекты хозяйствования (пользователи ПРРО) не формируют и не направляют на фискальный сервер Уведомление по ф. № 4-ПРО, поскольку оно формируется автоматически самим ПРРО при переходе в режим офлайн/онлайн.

По материалам Finance.UA
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