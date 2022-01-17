Пять западных стран в конце января запустят фонд помощи Украине на $47 млн

Канада, США, Великобритания, Швейцария и Швеция в конце января запустят фонд помощи Украине. Его будут наполнять на £35 миллионов ($47 млн) в течение трех лет.
Об этом пишет пресс-служба Минреинтеграции.
По словам министра по вопросам реинтеграции ТОТ Ирины Верещук, фонд будет называться «Партнерство за сильную Украину».
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«31 января должно состояться подписание соглашения. США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция хотят помогать, но именно в качестве партнеров. […]Мы уже определились с основными проектами, которые будут реализованы в 2022 году. Мы сейчас проводим обсуждение деталей подписания соглашения. Я очень надеюсь, что 31 января оно будет подписано», — отметила она.
Куда направят средства? Выделенные средства пойдут на поддержку общин, которые пострадали от российской агрессии, на предотвращение дальнейшей эскалации и на подготовку к реинтеграции ВОТ.
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