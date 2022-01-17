Украина за год потеряла позиции в Индексе восприятия коррупции

Украина за 2021 год ухудшила показатели в Индексе восприятия коррупции и опустилась на 122 место в мире.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Так, Украина опустилась со 117 на 122 место из 180 возможных.

За год Украина потеряла в Индексе один балл и теперь у нее 32 балла из ста возможных. Среди соседей лучше ситуация у Польши – 56 баллов. Беларусь — 41 балл, Молдова — 36 баллов, Россия — 29.

В общем рейтинге Украина находится рядом с Эсватини, Замбией, Непалом, Египтом и Филиппинами.

Лидеры мирового рейтинга — Дания, Новая Зеландия и Финляндия (по 88 баллов). Наихудшая ситуация в Сомали (13 баллов), Сирии (13) и Южном Судане (11).

В Transparency International Ukraine отмечают, что потеря одного пункта — это снижение в пределах погрешности. Однако если наблюдать динамику за последние 10 лет, где показатели Украины существенно улучшились, то можно увидеть застой в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет.

«Главная причина проседания баллов заключается в том, что многие важные антикоррупционные задачи на паузе или даже регрессируют. В прошлом году были неоднократные попытки вернуть негативные практики, подобное может продолжиться в 2022 году», — сообщают в организации.