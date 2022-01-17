До 250 000 грн: самые высокооплачиваемые вакансии января

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от аналитиков сайта rоbota.ua о наиболее высокооплачиваемых вакансиях месяца.

Большинство из нас хотят иметь интересную работу и одновременно получать высокую зарплату. Кому сейчас и в каких регионах предлагают зарплату до 250 000 грн.

Senior Full Stack Developer (Laravel/Vue.js), Tech Lead в PANDORA (Киев)

Мировой ювелирный бренд объявляет об открытии вакансии. Проект, на который приглашают Full Stack Developer/Tech Lead – продуктовая разработка интернет-магазина компании и сопутствующих ему систем. Основные текущие технологии, с которыми нужно будет работать будущему работнику и которыми необходимо владеть: PHP 7.3, Laravel 6 + Laravel Nova; JavaScript, Vue.js + Nuxt.js, HTML5 + SCSS; MySQL 5.7 + Redis; nginx, AWS, Jenkins + GitLab, Docker, Git. Работодатель анонсирует: зарплату – 85 000-110 000 грн.

Руководитель отдела продаж (Полтава)

Всеукраинская компания, которая продает продукцию строительного назначения, легковые, грузовые автомобили и аграрную технику, приглашает в команду. Пожелания к соискателям: опыт в продажах продуктов с долгим циклом сделки; продажа техники или товаров стоимостью более 100 000 $; опыт управления торговой командой; способность научить регионального менеджера по продажам «в полях», как делать большие продажи; готовность к командировкам. За продуктивную работу компания предлагает: зарплату – 100 000 грн.

Финансовый директор (строительный девелопмент) (Киев)

Строительно-девелоперская компания приглашает к сотрудничеству. Рассматриваются кандидаты с высшим финансовым или экономическим образованием; знающих 1С; аналогичный опыт в крупных девелоперских компаниях от 3-х лет (жилая недвижимость) – обязателен. Будущим работникам гарантируется: официальное трудоустройство; своевременная заработная плата – 100 000-120 000 грн.

Таможенный декларант в Dnipro-M (Одесса)

Международный бренд инструментов для строительства и ремонта ищет в команду таможенного декларанта. Для работодателя важны: высшее образование (таможенное дело – преимущество); опыт работы на аналогичной должности от 1-го года; знание таможенного законодательства; знание международных правил заключения договоров Incoterms; опыт работы с программами MD Office или QDPro; опыт оформления грузовой таможенной декларации (полный цикл); навыки делового общения в устной и письменной форме; наличие действующего квалификационного свидетельства декларанта. За продуктивную работу компания предлагает: зарплату – * 250 000 грн*.

Региональный менеджер (спецтехника) (Харьков)

Компания, которая работает в агросфере и занимается продажей сельскохозяйственной и строительной спецтехники, ищет в команду регионального менеджера для работы с компаниями, сельскими хозяйствами Харьковской области. Портрет идеального кандидата: обладает эффективными навыками в продажах, продавал сельскохозяйственную или строительную спецтехнику и (или) комплектующие и запчасти; имеет опыт на аналогичной должности и выполнял аналогичные функции. Компания предлагает: зарплату, зависящую от результата работы (fix + %) – в пределах 100 000 грн, бонусы от продаж.

Генеральный директор, CEO в «Станиславский» (Львов)

Строительная компания объявляет об открытии вакансии. Ожидания от кандидатов: опыт работы в строительной сфере на руководящей должности; владение английским языком на уровне не ниже Intermediate. Будущий генеральный директор получит зарплату – 95 000-135 000 грн.

Менеджер по продажам СЗР «АГРОКОМПЛЕКС» (Кропивницкий)

Компания, которая занимается оптовой торговлей СЗР и посевным материалом, объявляет конкурс на должность. Работодатель выдвигает следующие требования к кандидатам: опыт работы прямых продаж в сфере агробизнеса; высшее образование; водительское удостоверение (опыт вождения автомобилем).

Условия работы: зарплата – 150 000 грн (ставка + доплата), рост зарплаты зависит от роста продаж; график: 5 дней в неделю (пн-пт) с 8:00 до 17:00, дружный и позитивный коллектив; комфортные условия, компания предоставляет брендированный автомобиль.

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