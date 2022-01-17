Венгрия предложила Украине мощности для импорта газа

Договоренность между «Оператором газотранспортной системы Украины» и оператором ГТС Венгрии FGSZ будет действовать до 30 сентября 2022 года. Таким образом заказчики услуг получили возможность бронировать необходимые мощности для импорта в Украину на квартальных аукционах.
В настоящее время сделка действует в тестовом режиме, однако операторы работают над введением гарантированных мощностей для импорта из Венгрии на постоянной основе, а также максимизацией их уровня.
С 1 января 2022 года мы увеличили гарантированные мощности для импорта газа в Украину почти на 30% и открыли доступ к новым источникам природного газа, в том числе к СПГ терминала на острове Крк в Хорватии, — рассказал гендиректор ОГТСУ.
Также, по словам Сергея Макогона, гендиректора ОГТСУ, чтобы диверсифицировать источники поставки газа и усилить энергетическую безопасность Украины, ОГТСУ продолжает работу над увеличением гарантированных мощностей для импорта газа из Венгрии на постоянной основе.
Сейчас, как никогда, мы видим свою задачу в расширении возможностей для доступа украинских импортеров к разным маршрутам и источникам происхождения природного газа с целью стабилизации ситуации в Украине при всех сценариях поведения Газпрома, — поделился он.
Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать до 8 миллионов кубометров природного газа в сутки (2,9 миллиарда кубометров в год) из Венгрии в Украину. Вместе с имеющимися 27 миллионами кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 миллионов кубометров в сутки
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