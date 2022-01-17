НБУ меняет подход применения санкций к коллекторам

Национальный банк Украины с 26 января 2022 года меняет процесс принятия решений по применению мер воздействия к коллекторским компаниям за нарушение прав потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности, предусмотрено расширение полномочий Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Отныне Правление Национального банка имеет право делегировать комитету полномочия по принятию решения о применении мер воздействия к коллекторским компаниям, которые не являются финансовыми учреждениями, за нарушение требований законодательства Украины относительно взаимодействия с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (относительно этичного поведения).

В частности, Комитет будет иметь право:

направить кредитодателю, новому кредитору и/или коллекторской компании письменное предостережение с требованием об устранении выявленного нарушения и/или принятия мер для недопущения такого нарушения в дальнейшей деятельности;

наложить штраф на кредитодателя, нового кредитора и/или коллекторскую компанию;

временно запретить коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключить сведения о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний в случае, предусмотренном в пункте 5 части второй статьи 26 Закона Украины «О потребительском кредитовании»;

временно остановить или отозвать (аннулировать) лицензию кредитодателя — небанковского финансового учреждения, нового кредитора — небанковского финансового учреждения на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кроме того, Национальный банк урегулировал порядок: