МФО ЗеКредит продолжает улучшать сервис микрокредитования, повышать размер и сроки кредита, снижать процентную ставку. Компания предлагает выгодные условия оформления кредита онлайн, благодаря чему стремительно расширяет базу клиентов. Именно поэтому я решил рассказать, как вести бизнес, чтобы за год войти в ТОП-10 МФО, на примере ЗеКредит.

Содержание

Максимально упростите процедуру оформления кредита онлайн Создайте особые условия для новых и постоянных клиентов Используйте ручную и автоматическую оценку клиентов Продумайте процесс взыскания просроченной задолженности Заключение

Максимально упростите процедуру оформления кредита онлайн

ООО “Финансовая компания” “Инвеструм” – украинская финансовая компания, предоставляющая краткосрочные кредиты на небольшие суммы. Компания входит в Государственный реестр финансовых учреждений Украины.

В 2018 году компания создала сервис ЗеКредит, через который новые заемщики могут взять кредит онлайн за 15 минут. Я прошел процедуру, поэтому могу с уверенностью сказать, что упрощенное оформление – одна из причин, почему компания входит в ТОП-10 МФО Украины.

Процедура оформления состоит из 5 этапов:

Регистрация. В форме регистрации пользователю нужно указать только номер мобильного телефона. Заполнения анкеты. На добавление информации о себе, включая ФИО , паспортные данные и идентификационный номер, требуется максимум 5 минут. Подача запроса. В заявке на кредит онлайн требуется указать необходимую сумму и сроки погашения займа. Добавление банковской карты. В личном кабинете нужно ввести номер, срок действия и CVV -код. Когда система одобрит выдачу денег, заемщику останется перейти в личный кабинет, подписать кредитный договор и получить кредит на карту.

Я давно наблюдаю за развитием МФО ЗеКредит. Компания постоянно работает над упрощением процедуры оформления кредита. Вместо долгой регистрации, пользователю нужно ввести только номер телефона, а анкета состоит из 8 ключевых вопросов. Постоянные заемщики вовсе могут в любое время суток перейти в личный кабинет, подать заявку, а через 5 минут – получить деньги на карту.

Создайте особые условия для новых и постоянных клиентов

Микрофинансовая организация ZeCredit создала выгодные условия и для новых, и для постоянных клиентов. Новые заемщики могут взять кредит онлайн на сумму до 7 000 гривен под 0.9% в сутки. На погашение платежей дается от 7 до 30 дней.

Помимо сниженной процентной ставки, новые клиенты получают ряд преимуществ:

создание личного кабинета занимает пару минут, так как достаточно ввести номер телефона;

переплату можно рассчитать на кредитном калькуляторе ещё до подачи заявки;

из документов понадобится только паспорт и идентификационный код, благодаря чему заемщики могут сэкономить время на получении справок о доходах и выписок с работы;

анкета состоит из восьми простых полей: имя, фамилия, отчество, идентификационный номер, семейное положение, количество детей, номер телефона и электронная почта;

рассмотрение заявки занимает 15 минут, а деньги приходят на карту через 3-5 минут после подписания электронного кредитного договора.

Для постоянных клиентов разработана программа лояльности: повышение максимальной суммы займа до 12 000 гривен, снижение времени рассмотрения заявки до 5 минут, скидки от 30%. А регулярное проведение розыгрышей дает людям возможность получить ценные подарки.

По моему мнению, такой подход позволяет компании как привлекать новых заемщиков, так и повышать лояльность постоянных. Клиентам нет смысла обращаться в другие микрофинансовые организации, если на сервисе ZeCredit они могут взять микрозайм за 5 минут под сниженную процентную ставку.

Используйте ручную и автоматическую оценку клиентов

За 3 года компания ЗеКредит создала максимально эффективную систему оценки потенциальных клиентов. Источниками информации служат анкета пользователя, аккаунты в социальных сетях, сведения из Бюро кредитных историй (БКИ), данные из государственных и правоохранительных органов.

На первых этапах используется автоматическая оценка клиентов по базовым правилам: наличие украинского гражданства, возраст, отсутствие судимости, готовность предоставить паспортные данные и идентификационный код, номер телефона и адрес электронной почты. Система моментально обрабатывает данные, экономя время заемщиков.

После первого отсева желающих оформить кредит онлайн, идет более детальное изучение заявок. На первых порах стоит изучать запросы вручную, а уже после 5 000 выданных займов (статистический минимум) удастся разработать систему, которая будет автоматически оценивать большую часть пользователей.

Если брать в пример компанию ЗеКредит, тогда стоит начать разрабатывать скоринговую систему сразу после создания микрофинансовой организации, используя универсальные платформы, например, «1С». Именно самостоятельная оценка даст четкое понимание, какие критерии являются ключевыми, а от каких стоит вовсе избавиться. Когда появится четкая картина идеального и не идеального клиента, можно 70-80% заявок обрабатывать автоматически, а 20-30% – вручную.

Продумайте процесс взыскания просроченной задолженности

Если хотите войти в рейтинг МФО Украины, заняв лидирующие позиции, продумайте процедуру взыскания просроченной задолженности. Для рынка приемлемый уровень дефолта составляет 20%, хотя показатель можно существенно уменьшить.

В микрофинансовой организации ЗеКредит заемщики могут воспользоваться услугой пролонгация. Если человек не успевает вовремя погасить платежи, ему нужно выбрать новый крайний срок, после чего оплатить уже начисленные проценты по кредиту. Пролонгация дает компании возможность без проблем решить вопрос погашения кредита, а заемщику – избежать штрафов и ухудшения кредитной истории.

Если человек не воспользовался пролонгаций, при этом продолжает нарушать сроки погашения кредита, тогда стоит обратиться к внешним коллекторским агентствам. Они готовы полностью взять на себя работу с проблемными заемщиками за 10-40% от суммы долга. В их услуги входят досудебные взыскания, судебное производство, исполнительное производство, розыск должника.

Заключение

Команда финансовой компании ЗеКредит регулярно работает над упрощением процедуры оформления кредита онлайн, улучшением условий кредитования, расширением программы лояльности. Я рассказал о четырех ключевых моментах, которые помогли компании войти в ТОП-10 МФО Украины. Рекомендую прислушаться к этим советам, чтобы привлечь новых заемщиков и повысить лояльность постоянных клиентов.