Межбанк: будет ли новый обвал гривны

Вторник продолжит тенденции этой недели и будет очень сложным днем на валютном рынке. Вчерашний активный обвал гривны стал неожиданностью для многих и порядком снова “напугал” покупателей валюты и озадачил продавцов. Первые не могут понять, чего ожидать в дальнейшем от гривны и предпочтут покупать валюту на опасениях ее дальнейшего роста котировок. А вторые, учитывая взлет курса – не будут особо торопиться с ее продажей в надежде продать максимально дорого.
В итоге – шараханья по спросу и предложению валюты на торгах только увеличатся и это только усилит спекулятивную составляющую на межбанке. Нацбанку снова придется тушить курсовые пожары, и похоже, опять на крупные суммы от $50 млн до $100 млн.
Поведение участников торгов сегодня будет хаотичным, а выходы крупных покупателей и продавцов будут кардинально менять соотношение спроса и предложения на рынке и курсовой тренд.
Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ 25 января не окажет большой поддержки гривне. Чиновники, после консультаций с первичными дилерами сократили предложение бумаг с шести видов до четырех и оставили: на 91, 357,448 и 749 дней. При таком раскладе с валютой и политикой – особых объемов размещения мы не ожидаем. По нашим прогнозам, на аукционе 25 января Минфин сможет продать бумаг на сумму максимум до 3,3 — 4,9 млрд гривен с доходностью от 10,95% до 13,00% годовых. Основными покупателями облигаций останутся госбанки. А наиболее востребованными будут облигации на три месяца, так как мало кто из инвесторов готов сейчас рисковать на большие сроки.
Сама обстановка на валютном межбанке останется нервозной, что будет отражаться и на поведении наличного рынка. Пройдет определенная игра “на повышение”, так как владельцы обменок захотят подзаработать на страхах граждан. Аппетиты финансистов по котировкам продажи наличного доллара и евро будут ограничены реальным платежеспособным спросом со стороны населения на валюту и уровнем конкуренции в своем регионе.
Нового дальнейшего обвала курса мы не прогнозируем, так как вчерашняя девальвация гривны приведет к определенной коррекции как поведения покупателей (не все готовы так дорого платить за валюту и будут снимать часть заявок на покупку), так и продавцов (они будут бояться продешевить и не станут спешить предлагать все объемы имеющейся валюты).
Поэтому скорее всего – нас ждет сегодня коррекция курса, но без значительного взлета котировок. При этом, в течении дня будут предприниматься попытки очередного “загона оленей” со стороны отдельных крупных игроков-продавцов, но они будут упираться в объем платежеспособного спроса со стороны покупателей, который на самом деле – невелик. Главными “возмутителями спокойствия” в части роста курса за счет повышения спроса на валюту – будут снова нерезиденты.
При таком спекулятивном раскладе на рынке все же Finance.ua рекомендовал бы пока не суетиться и подождать разрешения ситуации, а не скупать валюту по откровенно завышенному курсу.
По нашим расчетам объемы операций на торгах во вторник составят не менее $180-270 млн при заключении до 530-630 сделок.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua 25 января будут в пределах: доллар — коридор 28,50 – 28,75 грн, евро — коридор 32,20 – 32,50 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,58 / 28,60
евро – 32,29 / 32,31
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