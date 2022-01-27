Новостройки начали быстрее сдавать в эксплуатацию

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины за четыре месяца работы отказала в предоставлении разрешений на начало строительства более 600 субъектам и выдала почти 700 отказов на получение сертификатов из-за нарушений.
В то же время ведомство обработало тысячи документов, связанных с развитием общин. В частности, инспекция выдала более 1500 разрешений на начало строительных работ, более 500 сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию, заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
По словам чиновника, благодаря цифровизации админуслуг в сфере строительства, существенно сокращено время ожидания ответа на заявку участников строительного рынка, а также время на проверку объекта перед его сдачей в эксплуатацию. Почти 100% заявок инспекторы прорабатывают в течение суток.
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«Отсутствие человеческого фактора — важная составляющая борьбы с коррупцией в частности и реформы градостроительства в целом», — отмечает Чернышов.
Министр также подчеркнул, что новые принципы работы инспекции обеспечили прогнозируемость работы, а следовательно, закончились безосновательные визиты с проверками на объекты.
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