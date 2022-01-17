5 городов Украины, где недвижимость дорожает быстрее всего

2021-й стал годом быстрого роста цен на недвижимость: в среднем квадратный метр подорожал на 25-30%. Квартиры дорожали как в Киеве, так и в других регионах. Большинство экспертов считают, что пик цен пройден еще в конце осени.

По данным аналитиков сервиса vn.com.ua, еще в середине осени прошлого года пользовательский и инвестиционный спрос иссякли: активность покупателей снизилась на 20%. Эта тенденция продолжалась до конца 2022-го и, как показывает аналитика, сохраняется в январе, передает The page.



Динамика цен на квартиры в Киеве в 2021 году. Инфографика: vn.com.ua

Цены выросли больше всего на недавно сданные в эксплуатацию объекты, утверждают специалисты, ведь в инвестиционном плане недвижимость первичного рынка всегда была привлекательнее, чем на вторичном рынке.

Самая восходящая динамика цен ожидаемо зафиксирована в столице. Если в начале 2021-го минимальная стоимость квадратного метра в Киеве стартовала от 19,5 тыс. грн, то в конце года она равнялась 23 тыс. грн. Средняя цена квадрата составила 28 тыс. грн в январе и 35 тыс. грн в декабре.

Не менее драматично дорожало первичное недвижимое имущество и в других городах-миллионниках. В частности, средняя стоимость квадратного метра в начале и конце 2021 года составляла:

в Киеве: 28 тыс. — 35 тыс. грн;

во Львове: 24 тыс. — 28,5 тыс. грн;

в Одессе: 23 тыс. — 27 тыс. грн;

в Днепре: 23,5 тыс. — 28 тыс. грн;

в Харькове: 20,5 тыс. — 24,5 тыс. грн.

Например, однокомнатное жилье в ЖК эконом-класса в Киеве обойдется в сумму от 1 млн гривен. В Одессе и Днепре такая квартира будет стоить 750-800 тыс. грн., во Львове — от 800 тыс. грн., в Харькове — 600-650 тыс. грн.

Тенденция к росту цен наметилась еще в 2020 году: тогда квартиры подорожали на 10-15%, но 2021-й побил все рекорды, так как стоимость квадрата в новостройках беспрецедентно увеличилась на 30%. Компании-застройщики объясняли скачок цен:

ростом спроса;

удорожанием металла и, как следствие, всех строительных материалов;

повышением зарплат задействованных в возведении объектов работников;

инфляцией;

колебанием курса доллара.

Немалый интерес к жилью аналитики связывают с тем, что в прошлом году украинцы активно покупали квартиры не только для проживания, но и как инвестицию на будущее. На фоне недоверия к отечественной банковской системе и низких процентов по депозитам сделка купли-продажи стала возможностью сохранить и приумножить заработанное. В связи с этим наибольшим спросом пользовались одно- и двухкомнатные квартиры, которые проще сдать в аренду или через некоторое время продать и неплохо заработать.