0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 92 0

В Минфине сказали, куда направят €1,2 миллиарда помощи Евросоюза

В Минфине сказали, куда направят €1,2 миллиарда помощи Евросоюза

Средства макрофинансовой помощи Европейского Союза будут направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Мы благодарны партнерам из Европейского Союза за поддержку Украины, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность. Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства с ЕС, а также доверия к нашей стране и эффективного сотрудничества в течение последних лет», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Средства макрофинансовой помощи ЕС будут направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине.

Кроме того, согласно упомянутому решению Европейской комиссии, в 2022 году ЕС должен предоставить дополнительные грантовые ресурсы на сумму 120 млн евро для поддержки реформ и государственной политики в ключевых сферах.

Напомним, Европейская комиссия 24 января объявила о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки путем создания новой экстренной программы макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро. Первый транш такой помощи достигнет 600 млн евро. Решение Европейской Комиссии должно быть поддержано Советом Европейского Союза и Европейским парламентом.

Ранее, 25 октября 2021 года, Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках 5-й программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро. Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014 – 2021 годов, превысила 5 млрд евро.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.