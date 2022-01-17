В Минфине сказали, куда направят €1,2 миллиарда помощи Евросоюза

Средства макрофинансовой помощи Европейского Союза будут направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Мы благодарны партнерам из Европейского Союза за поддержку Украины, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность. Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства с ЕС, а также доверия к нашей стране и эффективного сотрудничества в течение последних лет», – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Средства макрофинансовой помощи ЕС будут направлены на поддержание финансовой стабильности в Украине.
Кроме того, согласно упомянутому решению Европейской комиссии, в 2022 году ЕС должен предоставить дополнительные грантовые ресурсы на сумму 120 млн евро для поддержки реформ и государственной политики в ключевых сферах.
Напомним, Европейская комиссия 24 января объявила о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки путем создания новой экстренной программы макрофинансовой помощи в сумме 1,2 млрд евро. Первый транш такой помощи достигнет 600 млн евро. Решение Европейской Комиссии должно быть поддержано Советом Европейского Союза и Европейским парламентом.
Ранее, 25 октября 2021 года, Украина получила от Европейского Союза второй транш в рамках 5-й программы макрофинансовой помощи ЕС номинальным объемом 600 млн евро. Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014 – 2021 годов, превысила 5 млрд евро.
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