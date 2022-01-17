Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картой

Средства, доступ к которым вы получаете с помощью банковской карты, хранятся на счете в банке. И даже когда денег на счету уже нет или срок действия карты истек, счет продолжает существовать. К тому же за его обслуживание банк на законных основаниях может начислять плату, которая автоматически списывается с карты при наличии денег на счету или же учитывается как долг перед банком. Однако нередко такая задолженность становится для клиента неприятным сюрпризом.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, почему стоит закрыть счет, если вы не используете банковскую карту.
По данным Адвоката Права, обычно все условия обслуживания счета прописаны в договоре. В частности, плату за обслуживание счета могут установить, в соответствии с условиями договора, в таких случаях:
Если банк будет начислять плату за обслуживание счета, вследствие чего возникнет задолженность, выплачивать ее, вероятнее всего, придется с процентами. Причем для дебетовой карты проценты могут быть даже выше, чем для кредитной. А если о долге станет известно через несколько лет, сумма может оказаться немалой.
На размер расходов за обслуживание счета также могут повлиять дополнительные услуги. Например, плата за SMS-информирование, отложенные комиссии за какие-то услуги и т.д. Чтобы избежать всех этих расходов, необходимо закрыть счет.
Как правильно закрыть счет? Если вы хотите прекратить пользоваться услугами банка, целесообразно действовать по такому алгоритму:
Когда счет закроют, возьмите в банке справку, в которой указано, что заведение не имеет к вам финансовых претензий. Документ понадобится, если из-за каких-то ошибок долги внезапно начнут возникать уже после закрытия счета.
Что делать, если к счету привязано несколько карт? В случае, если к одному счету привязано несколько карт, а вы хотите прекратить пользоваться только одной из них, счет закрывать не нужно. Однако эксперты советуют заблокировать карту, которой больше не пользуетесь. Так вы избежите риска мошенничества и сможете предотвратить доступ к вашему счету.
Завершение срока действия карты не означает автоматического закрытия счета. Чтобы избежать недоразумений с банком и неприятных сюрпризов в форме задолженности, читайте внимательно договор, который вы подписываете, когда получаете карту. Там указана вся важная информация о ваших правах и обязанностях, в том числе и по обслуживанию счета.
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