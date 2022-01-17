Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картой

Средства, доступ к которым вы получаете с помощью банковской карты, хранятся на счете в банке. И даже когда денег на счету уже нет или срок действия карты истек, счет продолжает существовать. К тому же за его обслуживание банк на законных основаниях может начислять плату, которая автоматически списывается с карты при наличии денег на счету или же учитывается как долг перед банком. Однако нередко такая задолженность становится для клиента неприятным сюрпризом.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, рассказывает, почему стоит закрыть счет, если вы не используете банковскую карту.

По данным Адвоката Права, обычно все условия обслуживания счета прописаны в договоре. В частности, плату за обслуживание счета могут установить, в соответствии с условиями договора, в таких случаях:

на счете сохраняется меньше установленной суммы (или вы сняли все средства);

расходы меньше определенной суммы в месяц (или вы перестали пользоваться картой);

истек льготный срок обслуживания.

Если банк будет начислять плату за обслуживание счета, вследствие чего возникнет задолженность, выплачивать ее, вероятнее всего, придется с процентами. Причем для дебетовой карты проценты могут быть даже выше, чем для кредитной. А если о долге станет известно через несколько лет, сумма может оказаться немалой.

На размер расходов за обслуживание счета также могут повлиять дополнительные услуги. Например, плата за SMS-информирование, отложенные комиссии за какие-то услуги и т.д. Чтобы избежать всех этих расходов, необходимо закрыть счет.

Как правильно закрыть счет? Если вы хотите прекратить пользоваться услугами банка, целесообразно действовать по такому алгоритму:

отключите все платные услуги, это поможет избежать лишних затрат до момента закрытия счета, что занимает определенное время;

если есть задолженность по счету, погасите ее;

подайте в банк заявление о закрытии счета. В некоторых банках о своем решении закрыть счет можно сообщить онлайн, а в других нужно прийти в отделение, где вы открывали счет, вместе с документами об открытии счета. Этот вопрос лучше уточнить заранее. Если вы обращаетесь в отделение банка, а срок действия вашей карты еще не истек, сдайте ее в банк, чтобы к вам не было никаких претензий в будущем, ведь формально это собственность финансового учреждения;

подождите определенное время, в течение которого банк по договору должен закрыть счет. Это время нужно организации, чтобы проверить, не придут ли отложенные комиссии, например, за пользование банкоматом другого банка. Если долги появились, их также придется оплатить.

Когда счет закроют, возьмите в банке справку, в которой указано, что заведение не имеет к вам финансовых претензий. Документ понадобится, если из-за каких-то ошибок долги внезапно начнут возникать уже после закрытия счета.

Что делать, если к счету привязано несколько карт? В случае, если к одному счету привязано несколько карт, а вы хотите прекратить пользоваться только одной из них, счет закрывать не нужно. Однако эксперты советуют заблокировать карту, которой больше не пользуетесь. Так вы избежите риска мошенничества и сможете предотвратить доступ к вашему счету.

Завершение срока действия карты не означает автоматического закрытия счета. Чтобы избежать недоразумений с банком и неприятных сюрпризов в форме задолженности, читайте внимательно договор, который вы подписываете, когда получаете карту. Там указана вся важная информация о ваших правах и обязанностях, в том числе и по обслуживанию счета.