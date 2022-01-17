Главные причины ДТП и самая большая страховая выплата 2021 года (статистика)

В прошлом году чаще всего страховые случаи случались с автомобилями белого, серого и черного цветов. Об этом говорится в статистике за 2021 год страховой компании «ПЗУ Украина».

Специалисты проанализировали, что реже всего убытки были с автомобилями бежевого, желтого и зеленого цветов.

Почему водители обращались в страховую? Наиболее распространенной причиной обращений от автомобилистов-клиентов «ПЗУ Украина» является ДТП. Это 66,3% всех страховых случаев по договорам КАСКО. Аварии происходили преимущественно из-за нарушения правил маневрирования, превышения безопасной скорости, несоблюдения дистанции и нарушения правил проезда перекрестков.

Среди других причин обращений – противоправные действия третьих лиц (6,71%). В них входят хулиганство, умышленная порча машин и т.д. Таких ситуаций больше всего случалось в Киеве и крупных городах. Повреждение транспортных средств в результате стихии (0,5%) – на третьем месте по количеству страховых случаев. Многие были в Одессе после сильных ливней прошлым летом. Один ущерб из-за погоды произошел в Италии – грузовик клиента «ПЗУ Украина» побило сильным градом во время передвижения по междугородней трассе.

География обращений. В разрезе регионов больше всего обращений было за год в Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областях. Среди всех 11 угонов за год 2 произошло в Киеве, 2 – в Одессе и один за рубежом – в столице Польши Варшаве. Остальные – в Киевской, Полтавской, Черновицкой, Черниговской, Житомирской и Днепропетровской областях.

Марки авто. Из автомобильных марок по количеству страховых случаев в лидерах обычно наиболее популярные бренды. На первом месте – Renault, на втором – Toyota, на третьем – Volkswagen. Если первые две марки в течение года были постоянными, то третье место время от времени занимала Skoda. К примеру, это наблюдалось в статистике декабря.

Если взглянуть на статистику брендов по количеству страховых случаев с другой стороны, учитывая также массовые модели, то меньше обращений было от владельцев Infiniti, Jeep, Fiat, Honda, Opel.

В прошлом году наибольшая выплата компании по договорам КАСКО произведена в размере 2,85 млн грн – за поврежденный в результате ДТП грузовик MAN.

В целом за 2021 год по договорам КАСКО компания ПЗУ Украина выплатила 190,5 млн грн.

Кстати, быстро и удобно сравнить цены и оформить полис ОСАГО вы можете прямо на Finance.ua.