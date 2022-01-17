Сколько зарабатывают украинские тестировщики зимой 2022 года

За полгода зарплаты тестировщиков увеличились в среднем на 14%, чаще всего — у опытных специалистов уровня Senior и выше. Finance.ua узнал у портала dou.ua, какие зарплаты сейчас получают украинские тестировщики.

Аналитики указали все зарплаты в долларах США после уплаты налогов («чистыми»), а для анализа уровней заработной платы использовали медиану.

Медианные зарплаты За полгода медианные зарплаты QA-специалистов в Украине выросли на $250 и составляют $2100. Зарплаты тестировщиков увеличились на 14%, что больше, чем у разработчиков (у них в среднем на 10%), однако меньше, чем у некоторых других специализаций (в целом зарплаты в ІТ выросли на 19%).

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Больше всего выросли зарплаты у специалистов уровня Middle и выше: у Middle на $200 — до $1862, у Senior на $300 — до $3300, у Team/Tech Lead на $475 до $3775, у QA Managers на $300 — до $4500. Компенсации у специалистов начального уровня повысились на $50-60: у Junior до $750, у Intern — до $400.

Самые высокие зарплаты QA-специалистов достигают $4-5 тысяч — это верхний квартиль зарплат специалистов уровня Lead и Manager, а также Automation QA.

По городам. Медианная зарплата QA-специалиста в Киеве составляет $2500, в других городах-миллионниках — $2000 (кроме Одессы, где медиана $1800), в меньших городах — в среднем $1500.

Больше всего зарплаты росли во Львове, а также в небольших городах.

Львов «догоняет» Киев и Харьков, где зарплаты QA-специалистов значительно выросли в начале 2021 года. За последние полгода их средняя зарплата во Львове увеличилась на 25% (+$400). Значительное повышение заметно также в Днепре: на 18% (+$300). В Киеве и Харькове рост намного меньше: в Киеве на 9% (+$200), а в Харькове — на 11% (тоже +$200). Одесса теперь аутсайдер среди крупных городов – зарплаты здесь повышают медленнее, чем в других городах — лишь на 6% (+$100).

Не отстают и Винница и Сумы. Эти города были лидерами по темпам роста зарплат QA-специалистов в первой половине 2021 года, и во второй половине этот рост продолжился. Зарплаты в Виннице — на втором месте после Киева ($2200, +$650), а в Сумах — на уровне крупнейших городов ($2000, +$500).

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Заметно выросли компенсации и в других городах: Черновцах (+$320 до $1620), Запорожье (+$285 до $1560), Черкассах (+$313 до $1500), Ивано-Франковске (+$375 до $1475), Тернополе (+$240, до $1440).

По специализации. Далее растут зарплаты специалистов по Automation QA: за полгода на $265, до $3000. Несколько медленнее у General QA: на $150, до $2600. Зарплаты специалистов по Manual QA заметно ниже, хотя тоже увеличились за последние пол года на $270, до $1570.

По вузам. Самые высокие зарплаты традиционно у выпускников КПИ ($2850, +$350 за полгода). В первую пятерку по уровню зарплат, как и в июне 2021 года, входят ХНУРЭ ($2700, +$700), КНЭУ ($2500, +$300), НАУ ($2425, +$325, среди вузов, где мы собрали более 40 анкет) и ВНТУ ($2500, +$275).