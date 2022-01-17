Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,2−1,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,95 до 28,32 грн (+1,3%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,27/28,29 до 28,33/28,35 грн (+0,2%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,08/28,35 до 28,19/28,42 (+0,4%/+0,3%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, основная причина роста курса доллара за последние недели — эскалация геополитической ситуации и ожидания вторжения РФ. Свою роль играет и такой фактор, как сезонное снижение экспортной выручки аграриев, но он, по всей видимости, по силе своего влияния сильно уступает главному, политическому фактору.

Кстати, на этой ситуации теряет свои позиции не только гривна, но и рубль. В понедельник курс доллара в РФ превысил 78 рублей впервые с ноября 2020 года.

«На начавшейся неделе стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках вблизи 28,3/28,5 грн», — говорит Иосуб.

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Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, в свою очередь напоминает, что в прошлый четверг на заседании Правления НБУ было принято решение продолжить цикл ужесточения денежно-кредитной политики и поднять учетную ставку до 10% годовых. Подобные шаги Нацбанка вызваны ростом потребительской инфляции, которая оказалась значительно больше прогнозных отметок, имевшихся в прошлом году.

Побочным следствием роста учетной ставки, со слов эксперта, может стать увеличение средневзвешенной доходности гособлигаций. Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев.

«Спрос на эти бумаги станет индикатором настроений инвесторов. В случае „провала“ украинская национальная валюта вновь окажется под давлением зарубежных инвесторов. Нерезиденты сократили свои позиции в ОВГЗ с начала года уже на 8,39 млрд грн — до 84,26 млрд. Полагаю, что на текущей неделе доллар США относительно гривны укрепится до уровня 28,60. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет к отметке 32,45», — говорит Гойлов.